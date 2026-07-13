TPHCM phá đường dây mua bán thuốc nổ từ đầu đạn sót lại sau chiến tranh

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng hoạt động tại nhiều địa phương, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ TNT.

Các đối tượng trong đường dây bị công an triệt phá. Nguồn C.A

Ngày 13/7, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng, hoạt động tại nhiều địa phương. Công an thu giữ tổng cộng 16,1kg thuốc nổ TNT cùng nhiều vật chứng liên quan.

Chuyên án trên được thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Qua quá trình theo dõi, cơ quan công an xác định các đối tượng hoạt động khép kín, lợi dụng địa hình rừng núi, khu vực ven biển, hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản để mua bán, vận chuyển thuốc nổ trái phép, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự.

Trong ngày 26/6, Ban chuyên án triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi, ngụ xã Tà Lài, TP Đồng Nai) đang mang theo túi chứa khoảng 7kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, TPHCM để giao cho Lê Xuân Đức (22 tuổi, ngụ phường Phước Thắng).

Khi các đối tượng vừa thực hiện giao nhận thuốc nổ và chuẩn bị giao tiền thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định khoảng tháng 5/2026, Lê Xuân An (48 tuổi, ngụ phường Phước Thắng) liên hệ đặt mua 7kg thuốc nổ TNT từ Nguyễn Văn Nguyên để bán lại cho các tàu, ghe khai thác hải sản.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Nguyên liên hệ với Nguyễn Anh Minh (61 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) - người chuyên thu gom thuốc nổ từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh để mua lại với giá khoảng 400.000 đồng/kg.

Do chưa đủ số lượng, Nguyên đã trộn thêm đất để tăng khối lượng từ 6kg lên 7kg rồi vận chuyển bằng xe buýt từ Đồng Nai đến TPHCM giao dịch. Thời điểm này, do đang ở tỉnh Khánh Hòa nên Lê Xuân An yêu cầu vợ là Ngô Thị Ước và con trai là Lê Xuân Đức trực tiếp nhận hàng, giao tiền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn để lấy thuốc nổ bán lại. Đối tượng sau đó đã tự nguyện giao nộp một đầu đạn nghi pháo, một máy dò kim loại và số thuốc nổ còn lại.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ Trần Văn Châu (54 tuổi, ngụ xã Đắk Ơ, TP Đồng Nai) là người tháo gỡ đầu đạn lấy thuốc nổ, thu gom từ nhiều nguồn để bán kiếm lời. Số thuốc nổ sau đó được Châu bán lại cho Nguyễn Văn Nguyên để tiếp tục đưa vào đường dây tiêu thụ.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Nguyên còn nhiều lần mua bán thuốc nổ với các đối tượng khác tại tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, vào ngày 23/6, Nguyên bán 6kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương (58 tuổi, ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng). Số thuốc nổ này sau đó được chuyển qua nhiều người trung gian trước khi đến tay Trần Thanh Minh (38 tuổi, ngụ xã Đồng Kho) để sử dụng vào hoạt động khai thác đá trái phép.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Thanh Minh đã tự nguyện giao nộp 2kg thuốc nổ còn lại. Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 7kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ.

Tang vật thu được từ vụ án.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số vật liệu thu giữ đều có thành phần TNT - thuốc nổ quân dụng, là loại vật liệu có sức công phá lớn, việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi đường dây bị phát hiện, Lê Xuân An bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, ngày 28/6, An đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đầu thú và khai nhận hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. An cũng khai từng bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để cấn trừ khoản nợ cá nhân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Lê Xuân Đức, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh và Lê Xuân An để điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” theo Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan công an.

Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây, đồng thời cảnh báo người dân tuyệt đối không thu gom, mua bán, vận chuyển, cất giữ hoặc sử dụng trái phép bom, mìn, đầu đạn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Mọi hành vi vi phạm liên quan đến vật liệu nổ đều tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.