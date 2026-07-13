Thu giữ hàng loạt con dấu giả tại tiệm photocopy ở Đồng Nai

TPO - Nhận thấy nhu cầu làm hồ sơ xin việc tăng cao, S. nảy sinh ý định làm giả giấy tờ có xác nhận của cơ quan chức năng để bán nhằm hưởng lợi.

Ngày 13/7, Công an phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) cho biết đang xác minh, xử lý vụ việc làm giả hồ sơ xin việc có dấu xác nhận giả mạo các cơ quan chức năng.

Đối tượng S cùng tang vật (nguồn: CACC)

Trước đó, UBND phường Trảng Bom phát hiện một bộ hồ sơ xin việc mang tên H.B.Q. có dấu hiệu bị làm giả con dấu của UBND phường và Công an phường Trảng Bom nên chuyển thông tin cho công an xác minh.

Làm việc với cơ quan chức năng, H.B.Q. khai đã thuê N.V.D. (SN 2001, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) làm hồ sơ xin việc trọn gói với giá 300.000 đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, N.V.D. thừa nhận đã liên hệ một đối tượng tên S. tại tiệm photocopy để đặt làm hồ sơ giả với giá 250.000 đồng. D. hưởng chênh lệch 50.000 đồng, sau đó giao hồ sơ giả mạo cho Q sử dụng.

Từ lời khai trên, Công an phường Trảng Bom tiến hành kiểm tra hành chính một tiệm photocopy trên đường Nguyễn Hoàng (khu phố Sông Trầu 2) do B.T.S. (SN 1994, ngụ phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức như: UBND phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bom...

Đáng chú ý, công an còn thu giữ nhiều con dấu giả, trong đó có 10 dấu chức danh của lãnh đạo các đơn vị, cùng 8 dấu tên bác sĩ và hàng loạt thiết bị, vật liệu phục vụ việc làm giả giấy tờ như máy in màu, máy scan, máy tính, keo và bột định hình.

Một số tang vật thu giữ tại tiệm photocopy (ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, B.T.S khai nhận đã thuê ki-ốt tại khu phố Sông Trầu 2 từ tháng 2/2025 để mở tiệm photocopy. Đến cuối năm 2025, nhận thấy nhu cầu làm hồ sơ xin việc tăng cao, S nảy sinh ý định làm giả giấy tờ có xác nhận của cơ quan chức năng để bán cho những người có nhu cầu.

S. đã tự tìm hiểu cách làm giả con dấu qua mạng xã hội, đồng thời đặt mua các vật liệu, dụng cụ trên sàn thương mại điện tử. Sau đó, đối tượng này thu thập mẫu dấu thật, chữ ký của một số cá nhân có thẩm quyền để tạo con dấu giả, phục vụ việc làm hồ sơ giả với giá khoảng 300.000 đồng/bộ.

Công an phường Trảng Bom đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.