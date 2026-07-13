Kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí ở cấp xã

TPO - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh cần sớm hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã.

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối đến điểm cầu 34 tỉnh, thành trong cả nước.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu ban thường vụ cấp ủy rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị, gắn với kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 30 và các phiên họp có liên quan.

Cùng với đó, cần rà soát toàn diện chương trình công tác, các thông báo kết luận và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới của Trung ương để kịp thời cập nhật nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả 65 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương giao.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, giải pháp mới của Nghị quyết số 05-NQ/TW; tăng cường giám sát thường xuyên ngay từ đầu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; tập trung kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn, nội dung tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định; giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn thông tin phục vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cần hoàn thiện cơ chế hoạt động, tăng cường phối hợp và kiểm soát quyền lực từ cơ sở. Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh cần sớm hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã.

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cần xây dựng cơ chế phối hợp với đảng ủy cấp xã; tăng cường phối hợp với ủy ban kiểm tra và các cơ quan liên quan để chủ động nắm tình hình, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp với các cơ quan nội chính, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương, gắn với chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu và từng bước thực hiện quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu.

Ông Lê Minh Trí cũng yêu cầu tập trung phòng, chống lãng phí, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Theo đó, phòng, chống lãng phí không chỉ đối với tiền, tài sản mà còn phải chú trọng phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển. Các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu lượng hóa thành các tiêu chí cụ thể để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa.

“Các địa phương khẩn trương rà soát việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực; lập danh mục, xây dựng phương án xử lý các công trình, dự án dôi dư, chậm tiến độ, kéo dài, gây lãng phí trên địa bàn. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy phải đi đầu trong chuyển đổi số, chủ động tham mưu cấp ủy thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa tham nhũng vặt.

Thực hiện nghiêm yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW về đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong tình hình mới”, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.