Tiễn đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc về Ấn Độ

TPO - Theo tin từ Sở Ngoại vụ TPHCM, chiều 13/7, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM hoàn tất thủ tục bàn giao, đưa thi thể các nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc lên chuyến bay hồi hương theo nguyện vọng của gia đình.

Công tác chuẩn bị đưa thi thể 15 nạn nhân người Ấn Độ về nước được chuẩn bị chu đáo chiều 13/7. Ảnh: Sở Ngoại vụ TPHCM

Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Sở Ngoại vụ TPHCM ra Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân Ấn Độ để đưa về nước, chiều 13/7. Ảnh: Sở Ngoại vụ TPHCM

Sở Ngoại vụ TPHCM cũng đã hỗ trợ thủ tục nhập cảnh cho thân nhân nạn nhân, đồng thời làm việc với các bệnh viện, đơn vị pháp y và đơn vị dịch vụ được phía Ấn Độ ủy quyền, bảo đảm việc tiếp nhận, bảo quản, bàn giao và hồi hương các thi thể nạn nhân diễn ra nhanh chóng, đúng quy định pháp luật, phù hợp với phong tục, tín ngưỡng và yêu cầu của gia đình các nạn nhân.

Theo Sở Ngoại vụ TPHCM, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM đánh giá cao sự phối hợp kịp thời, chuyên nghiệp, trách nhiệm và nhân văn của các cơ quan chức năng Việt Nam, trong đó có các đơn vị của Bộ Ngoại giao, tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc.

Thời gian tới, Sở Ngoại vụ TPHCM, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ thân nhân người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cũng theo thông tin từ Sở Ngoại vụ TPHCM, liên quan đến vụ tai nạn lật ca nô tại Phú Quốc, tỉnh An Giang ngày 11/7, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đơn vị chức năng của Bộ đã khẩn trương phối hợp với tỉnh An Giang và các bộ ngành, tích cực hỗ trợ Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam thực hiện bảo hộ công dân Ấn Độ gặp nạn và giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo đó, ngay sau vụ tai nạn, Sở Ngoại vụ TPHCM đã thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ pháp lý và tiếp đón thân nhân nạn nhân; thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, các lực lượng chức năng Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM xử lý kịp thời các thủ tục lãnh sự, hậu sự và hỗ trợ thân nhân nạn nhân.