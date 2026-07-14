Mỹ tiếp tục không kích Iran, khẳng định sẽ kiểm soát eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục các đợt tấn công nhằm vào Iran và khẳng định mục tiêu cuối cùng là vô hiệu hóa năng lực của Tehran tại eo biển Hormuz, đồng thời cho biết Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục tăng cường các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định mục tiêu cuối cùng là kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ của thế giới.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết: "Tối nay chúng ta sẽ tấn công họ và sẽ vô hiệu hóa toàn bộ khả năng của họ liên quan đến eo biển Hormuz. Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực này."

Khi được hỏi ông dự đoán cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, tổng thống Mỹ cho biết ông tin rằng cuộc xung đột đang diễn ra rất nhanh. Đầu tháng 3, khi cuộc xung đột mới bắt đầu, ông dự đoán nó sẽ kết thúc trong vòng bốn tuần.

"Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra rất nhanh. Chúng ta đã làm suy yếu quân đội của họ rồi", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau sau khi giao tranh leo thang trong những ngày gần đây.

Tổng thống Donald Trump mô tả chiến dịch ném bom mới của Mỹ nhằm vào Iran là một "cuộc xung đột quân sự", phủ nhận đánh dấu một giai đoạn mới, kéo dài trong cuộc chiến, đồng thời từ chối cho biết sẽ kéo dài bao lâu.

"Chúng ta phải làm những gì cần làm. Chúng ta đã làm suy yếu năng lực của họ rất nhiều, nhưng họ sẽ còn chiến đấu thêm một thời gian nữa", ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận chưa thể xác định thời điểm kết thúc chiến sự, đồng thời cho biết vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, dù triển vọng trong ngắn hạn là không cao.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với họ hai ngày trước, nhưng sau đó họ nói rằng không thể thực hiện thỏa thuận đó và cần phải đàm phán thêm", ông Trump cho biết.

Bản ghi nhớ với Iran là một 'phép thử'

Đề cập tới bản ghi nhớ hợp tác được ký trước đó nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân, ông Trump cho rằng văn kiện này chỉ là một "phép thử" và hiện không còn nhiều giá trị.

"Ở Mỹ, chiến thuật thông thường là ký biên bản ghi nhớ rồi mới tiến hành thỏa thuận. Tôi thì nói, cứ tiến hành thỏa thuận trước đã... Nhưng bạn biết đấy, đó là một phép thử và họ đã không có mặt. Họ đã không tôn trọng thử nghiệm đó", ông nói.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tháng trước đã khởi động giai đoạn 60 ngày để đàm phán về một số vấn đề hạt nhân phức tạp hơn. Nhưng thỏa thuận này hiện đang gián đoạn khi các cuộc tấn công đã tiếp tục diễn ra từ cả hai phía.

Trước đó, ông Trump đã mô tả bản ghi nhớ với Iran là "một thỏa thuận đạt được mọi mục tiêu mà đặt ra… chấm dứt cuộc xung đột hiện tại, mở lại eo biển Hormuz và ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

Nhiều tiếng nổ vang lên ở miền Nam Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, Mỹ đang tiến hành thêm các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công nhằm tiếp tục gây tổn thất cho lực lượng Iran và làm suy yếu khả năng đe dọa tàu thuyền thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz.

Về phía Iran, hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thành phố cảng Bandar Abbas vào sáng sớm 14/7 (giờ địa phương). Chính quyền tỉnh Hormozgan xác nhận một đầu đạn đã rơi xuống khu vực phía tây thành phố nhưng chưa ghi nhận thương vong.

Hãng tin Fars cũng cho biết các tiếng nổ được ghi nhận trên các đảo Kish, Qeshm và Abu Musa, trong khi tại tỉnh Bushehr, các khu vực Jam và Kangan cũng xuất hiện nhiều tiếng nổ trong cùng thời điểm.