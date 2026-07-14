Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Hà Nội đã quyết là phải làm, đã làm phải ích nước, lợi dân

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội thể hiện tinh thần “đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân”.

Sáng 14/7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành khai mạc kỳ họp thứ năm để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Lấy tiêu chí tăng trưởng kinh tế để đánh giá năng lực người đứng đầu

Đến dự và phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là ý kiến kết luận, chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các lần về thăm và làm việc với Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại kỳ họp

Về nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hà Nội cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông các “điểm nghẽn”, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển; lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiêu chí tăng trưởng về kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình, dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân, năng lực của người đứng đầu. Người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức và đơn vị mình.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nội dung sẽ được HĐND thành phố thảo luận, quyết định tại kỳ họp này. Tôi mong muốn các đại biểu “đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân”", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp. Do đó ông đề nghị hoạt động giám sát của HĐND các cấp cũng phải đổi mới đáp ứng yêu cầu đó.

"Tinh thần chung là chú trọng cả giám sát định kỳ và giám sát thường xuyên; chuyển mạnh từ lập đoàn giám sát và giám sát bằng văn bản sang giám sát bằng dữ liệu; kiến nghị từ sớm, cảnh báo từ xa dấu hiệu có thể dẫn đến sai phạm và đi đến kết quả cuối cùng đối với những nội dung đã kiến nghị", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tập trung giải quyết các điểm nghẽn

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu năm đến nay, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ hai nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Tạo lập các điều kiện, nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới và quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, giải quyết các điểm nghẽn trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, các nội dung được HĐND thành phố thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, hướng tới ba yêu cầu là: Thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh, phát triển con người Thủ đô; xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, kỷ cương, phục vụ nhân dân.

Ông Trần Đức Thắng đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ các căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện của từng nghị quyết.

"Ngay sau kỳ họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực thi để các chủ trương, chính sách mới đi vào thực tiễn cuộc sống, đóng góp cho tăng trưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Thủ đô. HĐND thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và các cam kết sau chất vấn", Bí thư Hà Nội yêu cầu.