Màu áo xanh tình nguyện phủ khắp miền núi xứ Nghệ

TPO - Không chỉ mang sức trẻ đến vùng khó khăn, các đội hình sinh viên tình nguyện ở Nghệ An còn đồng hành với người dân trong hành trình chuyển đổi số, hỗ trợ hoàn thiện dữ liệu hành chính và lan tỏa nhiều hoạt động vì cộng đồng.