Màu áo xanh tình nguyện phủ khắp miền núi xứ Nghệ

TPO - Không chỉ mang sức trẻ đến vùng khó khăn, các đội hình sinh viên tình nguyện ở Nghệ An còn đồng hành với người dân trong hành trình chuyển đổi số, hỗ trợ hoàn thiện dữ liệu hành chính và lan tỏa nhiều hoạt động vì cộng đồng.
Anh Thái Đình Hoàng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Nghệ An cho biết, Mùa hè xanh không chỉ là dịp để sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng mà còn là môi trường thực tiễn giúp các em rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. "Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đội hình sinh viên tình nguyện của nhà trường còn tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân trong công tác chuyển đổi số, nhập dữ liệu hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở cơ sở. Chúng tôi kỳ vọng mỗi tình nguyện viên sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đại học Nghệ An - trách nhiệm, sáng tạo và luôn sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng", anh Hoàng nói.
Các sinh viên cùng cán bộ xã hỗ trợ người dân xã Mường Chọng trong công tác chuyển đổi số.
Dưới cái nắng mùa hè, những đôi bàn tay còn bỡ ngỡ dần trở nên thành thạo, từng hàng lúa xanh được cấy ngay ngắn, góp phần san sẻ phần nào công việc đồng áng với bà con.