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Giới trẻ

Màu áo xanh tình nguyện phủ khắp miền núi xứ Nghệ

Ngọc Tú

TPO - Không chỉ mang sức trẻ đến vùng khó khăn, các đội hình sinh viên tình nguyện ở Nghệ An còn đồng hành với người dân trong hành trình chuyển đổi số, hỗ trợ hoàn thiện dữ liệu hành chính và lan tỏa nhiều hoạt động vì cộng đồng.

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Những ngày tháng 7, trên khắp các địa phương miền núi Nghệ An﻿, màu áo xanh tình nguyện của sinh viên các trường đại học, học viện đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Mỗi công trình, phần việc được thực hiện đều góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Ảnh: Ngọc Tú
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Nổi bật trong chiến dịch năm nay là Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nghệ An tại xã biên giới Tam Thái. Ngay trong lễ ra quân, đoàn trường đã trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ Đoàn xã Tam Thái 3 triệu đồng thực hiện các công trình thanh niên, với tổng nguồn lực﻿ thực hiện là hàng chục triệu đồng.
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Không chỉ trao gửi yêu thương bằng những phần quà, những ngày qua, các sinh viên tình nguyện﻿ còn trực tiếp bắt tay vào nhiều phần việc thiết thực, góp phần làm sạch đẹp bản làng, xây dựng các công trình thanh niên ý nghĩa. Bên cạnh đó, các sinh viên tình nguyện cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Tam Thái tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông cho thiếu nhi tại các bản Cây Me, bản Lũng.
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Anh Thái Đình Hoàng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Nghệ An cho biết, Mùa hè xanh không chỉ là dịp để sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng mà còn là môi trường thực tiễn giúp các em rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. "Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đội hình sinh viên tình nguyện của nhà trường còn tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân trong công tác chuyển đổi số, nhập dữ liệu hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở cơ sở. Chúng tôi kỳ vọng mỗi tình nguyện viên sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đại học Nghệ An - trách nhiệm, sáng tạo và luôn sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng", anh Hoàng nói.
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Giữa những con đường vùng biên, hình ảnh chiếc mũ tai bèo﻿, màu áo xanh tình nguyện đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần xung kích. Đổi lại những giọt mồ hôi là sự yêu thương, những bó rau, rổ củ quả mộc mạc mà người dân dành tặng các bạn sinh viên như lời cảm ơn chân thành dành cho tuổi trẻ sống đẹp vì cộng đồng.
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Cùng với Trường Đại học Nghệ An, nhiều đội hình tình nguyện khác cũng đang góp sức làm nên một mùa hè ý nghĩa tại các xã biên giới﻿, vùng núi khó khăn của Nghệ An.
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Tại xã Mường Chọng, Đội 2621 sinh viên Trường Đại học Vinh tiến hành dọn vệ sinh khuôn viên UBND xã, nghĩa trang liệt sĩ, giúp những đường làng ngõ xóm trở nên sạch đẹp, thoáng đãng. Song song với các hoạt động trên, công tác hỗ trợ người dân chuyển đổi số, nhập dữ liệu hành chính được tích cực triển khai.
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Các sinh viên cùng cán bộ xã hỗ trợ người dân xã Mường Chọng trong công tác chuyển đổi số.
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Sự có mặt hỗ trợ của các sinh viên tình nguyện giúp việc chuyển đổi số, nhập dữ liệu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
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Sự nhiệt tình và trách nhiệm của các thành viên đã giúp quá trình xử lý thông tin diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Qua đó góp phần giúp người dân vùng núi cao tiếp cận với chuyển đổi số,
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Ở xã Bình Chuẩn, các tình nguyện viên đội 2618 tích cực giúp đỡ gia đình chính sách dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang nhà văn hóa, thu gom rác thải, chăm sóc vườn thuốc nam tại trạm y tế, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.
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Dưới cái nắng mùa hè, những đôi bàn tay còn bỡ ngỡ dần trở nên thành thạo, từng hàng lúa xanh được cấy ngay ngắn, góp phần san sẻ phần nào công việc đồng áng với bà con.
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Mỗi phần việc dù lớn hay nhỏ đều góp phần tô đẹp hình ảnh tuổi trẻ Nghệ An giàu nhiệt huyết, trách nhiệm và nhân ái. Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 không chỉ mang đến những công trình phục vụ cộng đồng mà còn để lại dấu ấn đẹp về tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với người dân, đặc biệt ở những vùng còn nhiều khó khăn.
Ngọc Tú
#Nghệ An #chuyển đổi số #sinh viên tình nguyện #tình nguyện #mùa hè xanh #áo xanh #đội hình tình nguyện #biên giới #vùng khó khăn #miền núi khó khăn #Trường Đại học Nghệ An

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