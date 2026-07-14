Biển người chèo thuyền Viking cùng tuyển Na Uy

TPO - Đội tuyển Na Uy được hơn 100.000 người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại thủ đô Oslo sau khi trở về từ World Cup 2026, song Halaand lại vắng mặt.

Ngày 13/7, hàng chục nghìn người hâm mộ phủ kín khu vực trước Cung điện Hoàng gia và dọc đại lộ Karl Johans, thủ đô Oslo để chào đón đội tuyển Na Uy trở về sau World Cup 2026. Theo Reuters, lượng người tham dự ước tính vượt 100.000, biến sự kiện thành một trong những lễ vinh danh đội tuyển đông đảo nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Âu.

Dù dừng bước trước tuyển Anh 1-2 sau hiệp phụ ở tứ kết, thành tích tốt nhất của Na Uy tại World Cup 2026 được người hâm mộ xem là cột mốc lịch sử. Trước đó, đội bóng của HLV Stale Solbakken lần lượt vượt qua Iraq, Senegal, Bờ Biển Ngà và đặc biệt là Brazil, lần đầu góp mặt ở vòng tám đội mạnh nhất.

Biển người nhung nhúc đón Halaaand và các cầu thủ tuyển Na Uy.

Sau khi hạ cánh xuống Oslo, đội tuyển được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng truyền thống tại sân bay trước khi di chuyển đến Cung điện Hoàng gia. Toàn đội diện kiến Quốc vương Harald V, sau đó xuất hiện trên ban công cung điện để cảm ơn khán giả.

Thái tử Haakon - người trực tiếp sang Mỹ cổ vũ đội tuyển và có mặt trên khán đài trong trận thua Anh - dẫn đầu lễ vinh danh bằng tiếng trống. Dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn CĐV, các cầu thủ cùng thực hiện màn "chèo thuyền Viking" (Viking Row), nghi thức ăn mừng đã trở thành biểu tượng của tuyển Na Uy tại World Cup 2026.

Đội trưởng Martin Odegaard chia sẻ với đài truyền hình NRK: "Thật không thể tin được khi thấy tất cả sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được và thấy cả đất nước đứng sau lưng chúng tôi đến thế nào. Thật tuyệt vời".

Theo Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF), lời mời đến Cung điện Hoàng gia được Quốc vương Harald V gửi tới toàn đội ngay sau thất bại trước tuyển Anh. Chủ tịch NFF Lise Klaveness cho biết hành trình World Cup của Na Uy "khởi đầu bằng việc Quốc vương xuất hiện trong video công bố danh sách triệu tập và kết thúc bằng cuộc gặp tại Hoàng cung cùng màn ăn mừng với người hâm mộ".

Sau lễ tại Hoàng cung, đội tuyển tiếp tục diễu hành bằng xe buýt mui trần qua các tuyến phố trung tâm Oslo. Đoàn xe đi dọc đại lộ Karl Johans tới Quảng trường Tòa thị chính, nhiều lần dừng lại để giao lưu với người hâm mộ.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn "chèo thuyền Viking" - nghi thức ăn mừng mô phỏng động tác chèo thuyền của các chiến binh Viking. Các cầu thủ ngồi thành hàng, đồng loạt đưa tay về phía trước rồi kéo mạnh về sau theo nhịp trống và tiếng hò reo của khán giả.

Màn ăn mừng này xuất hiện lần đầu sau chiến thắng trước Senegal ở vòng bảng, sau đó được lặp lại sau các trận thắng Bờ Biển Ngà và Brazil. Hình ảnh Erling Haaland cầm trống dẫn nhịp, trong khi các đồng đội và người hâm mộ cùng "chèo thuyền", nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành biểu tượng cho hành trình kỳ diệu của Na Uy tại World Cup.

Tuyển Na Uy tái hiện màn chèo thuyền Viking tại Cung điện Hoàng gia Anh, Haaland không có mặt.

Haaland không thể tham gia trọn vẹn lễ vinh danh. Tiền đạo của Manchester City có mặt khi đội hạ cánh xuống Oslo, nhưng anh phải rời đi sớm để kịp chuyến bay đã lên lịch từ trước.

"Erling và Sander Berge phải bắt chuyến bay khác vì chuyến trở về từ Mỹ bị hoãn bốn tiếng", HLV Stale Solbakken giải thích.

Việc Haaland rời đi khiến anh bỏ lỡ màn "chèo thuyền Viking" trước Cung điện Hoàng gia cùng các đồng đội. Tiền đạo 26 tuổi vẫn khép lại giải đấu với bảy bàn thắng, chỉ kém Lionel Messi và Kylian Mbappe một bàn trong cuộc đua Vua phá lưới.

Dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Anh, World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu thành công nhất trong lịch sử bóng đá Na Uy. Lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup, cùng những chiến thắng trước Brazil và hàng loạt màn trình diễn ấn tượng đã tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ trên khắp đất nước.