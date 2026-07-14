Thanh Hoá: Dập tắt đám cháy trong đêm tại khu công nghiệp

TPO - Ngọn lửa bốc cháy trong đêm tại nhà kho của nhà máy giày ở Thanh Hóa tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản. Công an sở tại đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn

Tối 13/7, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu vực tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV Tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra sự cố chứa lượng lớn nguyên vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Khói đen dày đặc cùng khí nóng bao trùm khu vực, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng lân cận.

Các lực lượng triển khai dập tắt đám cháy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng các phương tiện sẵn có để triển khai dập lửa, đồng thời hướng dẫn và sơ tán toàn bộ công nhân đang làm việc trong ca tối đến nơi an toàn.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng nhiều xe chữa cháy, xe tiếp nước, phương tiện chuyên dụng, robot chữa cháy đến hiện trường để khống chế đám cháy. Cảnh sát cơ động và Công an phường Hàm Rồng cũng được huy động tham gia bảo vệ hiện trường, phối hợp xử lý vụ việc.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản.

Sau nhiều giờ triển khai các mũi phun nước áp lực cao kết hợp sử dụng robot chữa cháy, đến rạng sáng 14/7, ngọn lửa cơ bản được khống chế, ngăn chặn kịp thời nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh.

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong nhà kho đã bị lửa thiêu rụi. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an sở tại điều tra, làm rõ.