Iran cảnh báo 'ngọn lửa chiến tranh' có thể bao trùm Trung Đông

TPO - Iran tuyên bố nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn Trung Đông đang gia tăng sau các cuộc tấn công của Mỹ, đồng thời cảnh báo mọi quốc gia hỗ trợ Washington sẽ được coi là tham gia vào cuộc chiến.

Iran ngày 14/7 tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này cuối tuần qua.

Theo Đài truyền hình nhà nước IRIB, người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Iran Khatam al-Anbiya, ông Ebrahim Zolfaghari cho rằng, các cuộc không kích của Mỹ cùng với sự hợp tác của một số quốc gia trong khu vực đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn có thể lan rộng khắp khu vực.

Ông Zolfaghari cáo buộc Washington có những "hành động khiêu khích và gây bất ổn lặp đi lặp lại", đồng thời tuyên bố quân đội Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành động nào đe dọa hoạt động của các tàu thương mại và tàu chở dầu trên tuyến hàng hải trong khu vực.

Quan chức quân sự Iran cũng cảnh báo các nước Trung Đông, rằng mọi hình thức hỗ trợ hậu cần hoặc hợp tác quân sự với Mỹ sẽ bị Tehran xem là hành động thù địch nhằm vào chủ quyền và an ninh quốc gia của Iran.

"Nếu xung đột tiếp tục leo thang, ngọn lửa chiến tranh sẽ nhấn chìm toàn bộ khu vực", ông Zolfaghari nhấn mạnh.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi căng thẳng quân sự gia tăng, Iran cũng đang phải đối mặt với áp lực lớn về năng lượng khi các cuộc tấn công được cho là đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện quốc gia.

Theo các hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời ông Mostafa Rajabi Mashhadi, Giám đốc điều hành Công ty Phát điện, Truyền tải và Phân phối điện Iran (Tavanir), khoảng 4.200 MW công suất của lưới điện quốc gia đã bị gián đoạn, trong khi hơn 2.000 địa điểm thuộc hệ thống điện bị hư hại.

Ông Mashhadi cho biết tổng thiệt hại đối với hạ tầng điện vượt 60 nghìn tỷ toman, tương đương khoảng 332 triệu USD.

Bên cạnh những tổn thất do xung đột, Iran còn đang hứng chịu đợt nắng nóng mùa hè khắc nghiệt khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, làm tình trạng thiếu điện trở nên nghiêm trọng hơn.

Tavanir đã triển khai lịch cắt điện luân phiên trên phạm vi cả nước và cho biết lịch cắt điện sẽ được thông báo trước hai ngày. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn IRNA, nhiều người dân tại thủ đô Tehran phản ánh tình trạng mất điện diễn ra thường xuyên và việc thông báo từ công ty điện lực vẫn còn thiếu rõ ràng.

Tình trạng thiếu điện vốn đã là vấn đề kéo dài tại Iran, song các tuyên bố mới nhất của Tavanir cho thấy hệ thống năng lượng Iran đang chịu sức ép đáng kể sau các cuộc tấn công của Mỹ.