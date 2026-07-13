Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Việt Nam là đối tác quan trọng

TPO - Hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại Tokyo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chiều 13/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có cuộc hội đàm cấp cao.

Lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, đào tạo...

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng; tăng cường quan hệ tin cậy, gắn bó, thực chất, hiệu quả giữa hai Bộ Quốc phòng và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản và tiến hành hội đàm, nhằm đánh giá hiệu quả hợp tác thời gian qua; trao đổi các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro.

Hai bên cũng đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản những năm qua không ngừng mở rộng và phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào nhiều lĩnh vực.

Trao đổi với Bộ trưởng Koizumi Shinjiro về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn.

Cũng tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản vừa qua đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh và cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản hằng năm dành các suất học bổng chuyên ngành quân sự cho cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật cho học viên quân sự Việt Nam; đồng thời Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Nhật Bản sang dự các khóa học quan chức quốc phòng quốc tế và tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

Nhấn mạnh hợp tác cứu hộ, cứu nạn là việc rất ý nghĩa và cần thiết, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng cứu hộ, cứu nạn hai bên tiếp tục thúc đẩy, hiện thực hóa Bản ghi nhớ hợp tác về cứu hộ cứu nạn (ký tháng 12/2025) bằng các nội dung hợp tác cụ thể và thiết thực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã hội kiến Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, việc phối hợp chặt chẽ và củng cố quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng là cơ sở nền tảng để hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.

Nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro khẳng định Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương xứng tầm với mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước.