Vụ 'chợ' mua bán dữ liệu: Núp bóng công ty công nghệ để lừa đảo

TPO - Liên quan đến "chợ" mua bán dữ liệu cá nhân doanh thu 400 tỷ đồng do giám đốc công ty công nghệ điều hành, cơ quan điều tra đã phát hiện việc sử dụng tài khoản mua từ hệ thống để phục vụ hành vi lừa đảo.

"Chợ" mua bán dữ liệu cá nhân núp bóng công ty công nghệ

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) triệt phá nhóm đối tượng tạo lập, vận hành trang web trung gian để mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và nhiều loại tài nguyên số phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử liên quan. Ảnh: CAHN

Theo cơ quan chức năng, Đào Quang Huy (SN 1992, trú tại xã Trần Phú, Hà Nội) lập Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, giữ vai trò giám đốc.

Núp dưới vỏ bọc là công ty công nghệ, Huy - cầm đầu cùng 2 đối tượng khác tổ chức vận hành trang web taphoammo.net hoạt động như một sàn giao dịch tài nguyên số.

Thông qua trang web này, các khách hàng có thể mở gian hàng, quảng bá sản phẩm và thực hiện giao dịch mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, và dịch vụ xác thực tài khoản cùng nhiều loại tài nguyên điện tử khác.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài và quảng bá hoạt động trên nhiều nền tảng mạng xã hội Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google.

Dữ liệu mua bán được sử dụng để lừa đảo

Cơ quan Công an cho biết, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp. Công ty đầy đủ các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.

Đối tượng Đào Quang Huy. Ảnh: CAHN

Đồng thời trang web này hoạt động như một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số, có cơ chế trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia.

Quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mua từ hệ thống để phục vụ hành vi lừa đảo, cho thấy hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân đang trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.

Bước đầu, kết quả trích xuất dữ liệu điện tử cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động và tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt.

Tổng doanh thu bước đầu được xác định trên 400 tỷ đồng. Thông qua việc thu phí trung gian từ 3 - 5% đối với mỗi giao dịch, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Từ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Qua đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân như bảo vệ tài sản của chính mình. Không tùy tiện cung cấp thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho người khác. Các doanh nghiệp phải coi việc bảo vệ dữ liệu khách hàng là trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội.

Đối với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán, bảo hiểm, thuế và các loại tài khoản số khác đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.