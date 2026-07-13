Vụ 'tán sỏi trên giấy' ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên: Cựu giám đốc được hưởng án treo

TPO - Bị cáo Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, trong vụ án "tán sỏi trên giấy".

Chiều 13/7, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 356 BLHS xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc bệnh viện bị tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng (cựu Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu) và Bùi Ngọc Đức (cựu Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) mỗi người bị tuyên 1 năm 3 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt để thi hành án, được khấu trừ thời gian đã tạm giam.

Quang cảnh phiên toà.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc hoàn trả cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đắk Lắk hơn 644 triệu đồng đã chi trả không đúng quy định. Đồng thời, hoàn trả cho các bệnh nhân số tiền hơn 58 triệu đồng là khoản chi phí khám, chữa bệnh mà người bệnh đã tự thanh toán do bị cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 28/11/2023, dù biết máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã hư hỏng, không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi, nhưng Nguyễn Đăng Giáp (cựu Giám đốc bệnh viện), Nguyễn Ngọc Hoàng (cựu Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu) và Bùi Ngọc Đức (cựu Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) vẫn thống nhất tổ chức thực hiện dịch vụ, hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trái quy định.

Cáo trạng xác định, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế và tài sản công; cố ý thực hiện các dịch vụ kỹ thuật khi bệnh viện không đủ điều kiện theo quy định nhằm tạo uy tín, thu hút bệnh nhân, làm tăng nguồn thu cho bệnh viện.

Cụ thể, sau khi mượn máy tán sỏi của Công ty TNHH Khả Lộc, từ ngày 28/11/2023 đến 27/3/2024 và từ ngày 16/5/2024 đến 27/5/2024, các bị can đã thực hiện 332 dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi cho 331 bệnh nhân và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 375,7 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Đăng Giáp, cáo trạng cho rằng từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2024, dù biết máy tán sỏi của bệnh viện đã hư hỏng nhưng không kiểm tra, ngăn chặn mà còn tạo điều kiện, giúp sức cho Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 28/3/2024 đến 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến 27/11/2024, khi máy tán sỏi của bệnh viện hư hỏng, không thể sử dụng, Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức vẫn chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi, phân công ê-kíp phẫu thuật, đồng thời hợp thức hóa hồ sơ bệnh án bằng việc ghi nhận đã thực hiện các kỹ thuật nội soi tán sỏi để làm căn cứ thanh toán.

Theo cáo trạng, trong số 235 hồ sơ bệnh án thuộc diện thanh toán BHYT, BHXH tỉnh Đắk Lắk đã chi trả hơn 268,9 triệu đồng, người bệnh cùng chi trả hơn 32,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, 20 hồ sơ không thuộc đối tượng BHYT, người bệnh đã tự thanh toán gần 26 triệu đồng.

Như Tiền Phong đưa tin, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, phát hiện 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân phẫu thuật bằng biện pháp khác nhưng lại được ghi là dùng máy tán sỏi.

Bệnh viện xác nhận thiết bị laser đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến cuối năm 2023 hư hỏng nhưng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu vẫn tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định và phát sinh hồ sơ dịch vụ tán sỏi bằng laser.

Hội đồng chuyên môn sau đó kết luận Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã quản lý và sử dụng thiết bị y tế kém hiệu quả, thiếu phối hợp, buông lỏng kiểm tra, dẫn đến không phát hiện sai phạm. Đặc biệt, kíp phẫu thuật và kíp gây mê không trung thực trong thực hiện chức trách, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy chế hội chẩn và quy trình kỹ thuật.

Sau đó, bệnh viện đã kỷ luật nhiều cá nhân liên quan và chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.