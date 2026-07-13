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Pháp luật

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Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ

Nguyễn Dũng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 12 bị can liên quan hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành.

Clip các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Ngày 13/7, Công an TPHCM cho biết, 12 bị can vừa bị khởi tố để điều tra về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, liên quan đến hai đường dây cá độ bóng đá do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triệt phá trước đó.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 97 bị can trong vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của những người liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành.

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Các đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá 3.500 tỷ đồng.

Đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/6, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai phá án tại nhiều địa phương, trong đó có sự phối hợp của Công an tỉnh Lâm Đồng và công an các tỉnh, thành liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận Huỳnh Lê Thanh Long cùng Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát và các đối tượng liên quan đã nhận các tài khoản cá độ cấp master từ các đối tượng ở Campuchia.

Sau đó, nhóm này chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp agent và member, giao cho các đối tượng trung gian và người tham gia đánh bạc tham gia cá cược bóng đá thông qua trang web Bong88.com.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền được sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ án này ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là hai đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động theo mô hình phân cấp, có sự điều hành chặt chẽ và mở rộng tại nhiều địa phương. Đến nay, cơ quan công an đã triệu tập khoảng 150 người liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nguyễn Dũng
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