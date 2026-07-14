Cháu trai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có gì đặc biệt?

TPO - Thể Thiên đứng trong đội hình của Wren Evans và tỏa sáng ở Live Stage 1 Tinh hà say hi. Trên chính sân khấu này, nam ca sĩ nói lời cảm ơn người mẹ Trịnh Vĩnh Trinh vì lắng nghe lựa chọn của anh.

Lựa chọn của Thể Thiên (tên thật Trần Thế Thể Thiên) là làm những dòng nhạc thịnh hành của giới trẻ, qua đó cạnh tranh đường đua Vpop kể từ khi phát hành album đầu tay, cũng chính là cột mốc ra mắt thị trường 2 năm trước.

Thể Thiên có mẹ là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, là cháu ruột của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nam ca sĩ không tiếp nối truyền thống gia đình để tận dụng kho nhạc bản quyền đồ sộ của người cậu, hoặc sáng tác/hát các ca khúc mới theo đúng tinh thần nhạc Trịnh. Anh tìm đến các dòng nhạc thời thượng để ra mắt thị trường như Pop House, EDM. Trong album đầu tay, nam ca sĩ đã làm mới ca khúc Diễm xưa theo type beat House/EDM, khác xa nguyên bản.

Nam ca sĩ ra mắt thị trường bằng một album đầu tư, đó là cú "chơi lớn" không nhiều nghệ sĩ có được. Song, phải đến khi Thể Thiên ra mắt game show Anh trai say hi, sức lan tỏa về tên tuổi của ca sĩ sinh năm 1998 mới tốt dần lên.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Thể Thiên (áo vàng) cùng Wren Evans (đỏ), Captain Boy (xanh) và Ivan.

Lựa chọn của Thể Thiên

Trên sân khấu Tinh hà say hi, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ về con đường hoạt động nghệ thuật của Thể Thiên. Cô trải lòng: “Thể Thiên muốn tự chọn và tự đi con đường của mình. Sau những lần trăn trở, tôi thấy Thể Thiên đã hát bài Diễm xưa của cậu Sơn theo cách rất trẻ và tôi thấy hay. Tôi luôn muốn dòng nhạc của anh mình được tiếp nối. Và nếu muốn tiếp nối, phải chấp nhận, đón nhận các bạn trẻ hát theo kiểu của người trẻ”.

Sau đó, Thể Thiên tâm sự: “Con biết mẹ luôn muốn con hát nhạc của cậu Sơn. Nhưng mà.. Cảm ơn mẹ đã lắng nghe con”.

Danh xưng “cháu ruột cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn" giúp Thể Thiên nổi tiếng nhanh hơn. Nhưng đó cũng là gánh nặng đè lên đôi vai giọng ca gen Z. Khi Thể Thiên phát hành album đầu tay, đã xuất hiện làn sóng so sánh, tranh luận. Ngay cả bản làm mới (remake) Diễm xưa cũng tạo nên 2 luồng ý kiến tranh luận về việc Thể Thiên đúng hay sai khi cho producer phối lại và cách hát cũng phá cách hẳn.

Hai năm qua, Thể Thiên không nổi trội trên thị trường, dù anh đầu tư rất mạnh cho chuỗi sản phẩm ra mắt khán giả. Điểm sáng lớn nhất từ Thể Thiên là gu thời trang chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Trước khi thử sức vai trò ca sĩ, anh từng là stylist Tigrebia có tiếng trong giới, đứng sau loạt MV đình đám của thị trường như Cô đơn trên sofa (Hồ Ngọc Hà), Nếu lúc đó (Tlinh).

Thể Thiên còn nhảy tốt, hát live ổn. Nam ca sĩ thiếu một bản hit để bứt lên, hoặc một bước đệm đủ tốt để thoát khỏi cái mác “cháu trai cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn". Saigontey từng có đoạn nhạc gây chú ý trên TikTok nhưng không đủ. Màn kết hợp giữa Thể Thiên và Tlinh ở chính MV Saigontey cũng không hiệu quả so với kỳ vọng về một sản phẩm "đinh" để kéo sức hút cho cả album.

Đến khi Thể Thiên góp mặt trong đội hình Tinh hà say hi, đây chính là cơ hội để anh thoát khỏi sự mơ hồ, định lại con đường đúng để tăng độ phủ sóng trên thị trường.

Đội Wren Evans tỏa sáng

Tại Live Stage 1 Tinh hà say hi, Thể Thiên về chung đội với Wren Evans, Captain Boy và Ivan. Đây là đội hình có chung "tần số" với Thể Thiên về sự tươi trẻ và đa dạng kỹ năng. Wren Evans trong vai trò đội trưởng tạo nên ca khúc theo màu sắc neo-R&B/alternative R&B dùng tiếng synth pad dày. Đó là màu nhạc đặc trưng làm nên thành công của Wren Evans trên thị trường Vpop.

Thể Thiên, Captain Boy và Ivan đã bắt nhịp rất nhanh với type beat Wren Evans (phong cách nhạc đặc trưng). Họ kết hợp nhuần nhuyễn về giọng hát, với quãng giọng của các thành viên tương đương nhau. Phần vũ đạo của nhóm nhuần nhuyễn, sáng tạo, có tính gắn kết bậc nhất ở Live Stage 1.

Cá tính âm nhạc của Thể Thiên chưa thể hiện rõ.

Trên hết, 4 nghệ sĩ cùng viết ra bản nhạc catchy (mới, bắt tai), là màu sắc khác so với toàn bộ sân khấu ở vũ trụ say hi. Điều này dẫn tới cái kết được và mất. Mất ở đây là màu sắc Wren Evans quá đậm, không còn nhận rõ cá tính của 3 người còn lại, theo nhận định của Buitruonglinh.

Và cái được của Thể Thiên, Captain Boy, Ivan, Wren Evans là có ngay ca khúc cạnh tranh sòng phẳng ở "top trending". Sau hai ngày, bản nhạc đăng trên kênh Tinh hà say hi hút hơn 500.000 lượt nghe/xem, đứng thứ 6 "top trending", hiện chỉ kém 50 cuộc gọi nhỡ trong 6 sân khấu ở Live Stage 1.

Đội hình của Wren Evans với 3 tân binh lần đầu tham gia game show tưởng như thất thế trước các đội còn lại đồng đều hơn. Nhưng phân công của nhóm: Wren Evans và Captain viết nhạc, sản xuất, Thể Thiên dàn dựng sân khấu, trang phục và Ivan tập luyện vũ đạo cho các thành viên còn lại.

Với cá nhân Thể Thiên, đây là sự khởi đầu thuận lợi. Nam ca sĩ hát tốt hơn, trình diễn sân khấu tự tin hơn. Thế mạnh về mặt hình ảnh, stylist và dựng concept sẽ giúp Thể Thiên được săn đón cho mọi tập thể tại các Live Stage của Tinh hà say hi. Tuy nhiên, để thật sự có chỗ đứng trong chương trình, giọng ca sinh năm 1998 phải khẳng định vai trò nhiều hơn trong khâu sản xuất nhạc.

Thể Thiên không thể chỉ mãi được giới thiệu là người lo liệu trang phục và concept cho nhóm. Những gì xảy ra tại 2 mùa Anh trai thể hiện rõ đôi khi các "anh trai" quá an toàn trong phạm vi của mình, chỉ tập trung vào thế mạnh khi vào nhóm thay vì tìm đường tỏa sáng trong âm nhạc, dẫn đến lu mờ. Những người chỉ được nhắc tên về khả năng vũ đạo, gu thẩm mỹ thường không tiến sâu ở chương trình.

Giọng ca gen Z được chú ý ở Tinh hà say hi, một phần đến từ lực đẩy truyền thông cho sự xuất hiện của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Từ Live Stage 2, năng lực thật sự của Thể Thiên sẽ được thể hiện, nơi mà chất lượng âm nhạc sẽ định đoạt tất cả.