Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Lào Cai

TPO - Sáng 14/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai.

Tham gia cùng đoàn, có ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Lào Cai, có Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy; ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Giàng Thị Dung - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thế Phước - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

﻿ ﻿ Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác dâng hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh, Đoàn đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ", thành kính tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong đó, nhiều người con quê hương Lào Cai đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên khắp các chiến trường, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Hiện nay, Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai là nơi yên nghỉ của 192 Anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Đảng, Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong các thế hệ hôm nay và mai sau.