Cử tri không chỉ cần câu trả lời, mà cần chuyển biến sau nghị trường

TPO - Liên quan đến nội dung chất vấn về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học và các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho rằng, điều cử tri mong đợi không chỉ là câu trả lời tại nghị trường, mà là những chuyển biến sau nghị trường.

Từ ngày 14 đến 16/7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ năm, kỳ họp xem xét 48 nội dung, gồm 16 báo cáo và 32 dự thảo nghị quyết.

Các dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua thuộc các nhóm: Nghị quyết chung của kỳ họp (1 nội dung); quy định nội dung chi, mức chi, chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền (9 nội dung); lĩnh vực kinh tế - ngân sách (9 nội dung); lĩnh vực pháp chế (4 nội dung); lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường (1 nội dung); lĩnh vực đô thị (3 nội dung).

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027. Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội là địa phương duy nhất trong cả nước triển khai chính sách nhân văn này.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, 6 tháng đầu năm, GRDP tăng 8,22% - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 411 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán; thu hút FDI đạt 3,23 tỷ USD; doanh thu du lịch tăng trên 20%; nhiều công trình, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Điều đáng ghi nhận, theo bà Hà, không chỉ là những kết quả đạt được, mà là niềm tin của người dân và doanh nghiệp tiếp tục được củng cố; các nguồn lực mới đang từng bước được khơi thông và khát vọng phát triển của thành phố đang được chuyển hóa thành hành động.

Về nội dung, bà Hà yêu cầu dành thời gian đánh giá những vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Thành phố. Đó là việc tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những kết quả bước đầu, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2026.

Kỳ họp HĐND lần này sẽ chất vấn nhóm vấn đề các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhận định: Một nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm tại kỳ họp này là HĐND thành phố sẽ tập trung chất vấn hai nhóm vấn đề: công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học và các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị.

Theo bà Hà, đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi phải xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm, có giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện cụ thể.

"Tôi đề nghị hoạt động chất vấn tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Người hỏi đi thẳng vào vấn đề, người trả lời làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện. Điều cử tri mong đợi không chỉ là câu trả lời tại nghị trường, mà là những chuyển biến sau nghị trường", bà Phùng Thị Hồng Hà nói.