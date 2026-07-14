Vụ lật ca nô 15 người tử vong: Nhiều người chỉ quan tâm đến an toàn sau tai nạn

TPO - Sau sự cố lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 du khách thiệt mạng, vấn đề bảo đảm an toàn cho du khách thu hút sự quan tâm đặc biệt. Theo chuyên gia, điều đáng lo nhất là nhiều người chỉ quan tâm đến an toàn sau khi xảy ra tai nạn, trong khi an toàn phải được chuẩn bị ngay từ trước khi phương tiện rời bến.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Việt Phường - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - gửi lời chia sẻ sự tiếc thương sâu sắc đối với những nạn nhân trong vụ tai nạn lật ca nô du lịch xảy ra tại Phú Quốc. Ông Phường có những chia sẻ về việc khai thác du lịch sông, biển an toàn sau vụ việc thương tâm.

- Thưa ông, hiện du lịch sông nước, đường biển đảo bằng tàu, thuyền của ĐBSCL có những hạn chế gì?

Ông Trần Việt Phường: Điều đáng lo nhất, nhiều người chỉ quan tâm đến an toàn sau khi xảy ra tai nạn. Trong khi đó, an toàn phải được chuẩn bị ngay từ trước khi phương tiện rời bến. Đây là nguyên tắc không thể xem nhẹ trong hoạt động du lịch.

Qua thực tế hoạt động du lịch đường thủy nhiều năm cho thấy không ít bất cập cần được nhìn nhận thẳng thắn. Điều dễ nhận thấy nhất là tâm lý chủ quan của cả du khách lẫn một số đơn vị khai thác phương tiện. Nhiều hành khách khi lên tàu, xuồng, đò hoặc ca nô không chủ động mặc áo phao, xem nhẹ quy định an toàn.

Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL. Ảnh tư liệu.

Ở chiều ngược lại, một số chủ phương tiện hoặc người điều khiển tàu chưa quyết liệt trong việc yêu cầu hành khách mặc áo phao. Có nơi chỉ bố trí áo phao để đối phó kiểm tra, chưa hướng dẫn cách sử dụng, hoặc không đủ số lượng, chất lượng trang thiết bị cứu sinh trước mỗi chuyến đi.

Bên cạnh đó, còn hiện tượng phương tiện khai thác lâu năm chưa được nâng cấp đồng bộ. Công tác tập huấn kỹ năng xử lý sự cố cho lái tàu, nhân viên phục vụ và hướng dẫn viên chưa được thực hiện thường xuyên.

- Để bảo đảm an toàn cho du lịch sông, biển, ông thấy rằng cần triển khai những giải pháp nào, đặc biệt là tại Phú Quốc - nơi thu hút rất đông du khách quốc tế?

Theo tôi, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và phải thực hiện thường xuyên, không chỉ làm sau mỗi vụ tai nạn. Trong đó, công tác tuyên truyền phải đẩy mạnh, để hình thành văn hóa an toàn trong du lịch. Mỗi du khách cần hiểu việc mặc áo phao là biện pháp bảo vệ chính mình. Các doanh nghiệp lữ hành cũng cần lồng ghép nội dung hướng dẫn an toàn ngay khi xây dựng chương trình tham quan.



Cùng đó, phải quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân tham gia phục vụ khách. Hướng dẫn viên, chủ tàu, chủ đò, lái ca nô phải có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ số lượng áo phao, hướng dẫn hành khách mặc đúng quy cách và kiên quyết không xuất bến nếu chưa bảo đảm các điều kiện an toàn. Đây phải trở thành quy trình bắt buộc.

Hiện trường vụ lật ca nô tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Các địa phương tăng cường kiểm tra tàu, thuyền du lịch đường thủy, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch và khi thời tiết diễn biến phức tạp, xử lý nghiêm vi phạm.



Đặc biệt, phải chuyển từ tư duy xử lý sau tai nạn sang tư duy phòng ngừa rủi ro. Mỗi doanh nghiệp du lịch cần xây dựng phương án ứng phó sự cố, tổ chức diễn tập định kỳ, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo thời tiết. Khi tất cả các khâu đều được thực hiện nghiêm túc thì nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ giảm đáng kể.

Phú Quốc thu hút đông du khách quốc tế, sắp tới diễn ra sự kiện lớn như APEC 2027, du lịch phải đặt an toàn lên trên hết. Các quy định, quy trình về an toàn cho du khách phải thể hiện rõ trách nhiệm của từng cá nhân tham gia phục vụ khách, từ hướng dẫn viên, chủ tàu, chủ đò, lái ca nô. Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ số lượng áo phao, hướng dẫn hành khách mặc đúng quy cách, kiên quyết không xuất bến nếu chưa bảo đảm các điều kiện an toàn.

- Sau sự cố lật ca nô du lịch tại Phú Quốc vào ngày 11/7, quan điểm của ông về phát triển du lịch đường sông, đường biển thế nào?

Vụ lật ca nô khiến 15 người thiệt mạng là sự việc đau lòng, cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ về công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch đường thủy, du lịch biển.

Đối với ĐBSCL, lợi thế về du lịch sông nước và biển đảo là rất đặc biệt. Toàn vùng có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nhiều điểm đến nổi tiếng như Phú Quốc, Nam Du, Hà Tiên, Côn Đảo, Cà Mau hay Cần Thơ với chợ nổi Cái Răng. Đây là những tài nguyên mà ít nơi nào có được. Do đó, du lịch của vùng thường gắn với trải nghiệm sông nước.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển an toàn và có trách nhiệm.

- Xin cảm ơn ông!