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Giáo dục

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Từ vụ điểm 10 Toán bất thường ở Tuyên Quang, đề xuất tách riêng thi tốt nghiệp và đại học

Luân Dũng

TPO - Từ vụ điểm 10 toán bất thường ở Tuyên Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh kiến nghị xem xét tách thi tốt nghiệp THPT và thi đại học - cao đẳng để tránh nguy cơ lặp lại các vụ việc tương tự.

Xử lý nghiêm, không có vùng cấm

Sáng 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2026.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm vụ việc bất thường về kết quả môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

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Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

Nêu ý kiến về vụ việc trên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá “đây là việc rất nghiêm trọng”, vì đây là kỳ thi tối quan trọng, ảnh hưởng lớn đến xã hội.

“Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Những việc này đang trong quá trình rà soát và chúng tôi đã có báo cáo cụ thể về các vấn đề, bao gồm cả về đề thi môn Ngữ văn”, ông Vinh bày tỏ.

Ngoài xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, vi phạm, theo ông Vinh, cần phải chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong giáo dục cũng như việc tổ chức những hoạt động lớn như kỳ thi quốc gia.

Tách thi tốt nghiệp và đại học để tránh lặp lại vi phạm

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, thời gian qua, chúng ta thực hiện giải pháp "2 trong 1" chủ yếu để giảm gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên, giải pháp này cũng có bất cập. Bởi học sinh thi tốt nghiệp THPT có động lực đạt kết quả cao hơn để được tuyển vào các trường đại học.

Nhấn mạnh đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu cực trong kỳ thi, ông Vinh cho rằng cần nghiên cứu tách hai kỳ thi. Ông nêu rõ, việc thi tốt nghiệp THPT giúp đánh giá quá trình học tập và theo hướng chỉ kiểm tra kiến thức và đánh giá, phân loại trình độ của học sinh. Từ đó, giúp đánh giá lại chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục và có sự điều chỉnh cho đúng hướng.

Còn tuyển sinh đại học, theo ông, việc này nên thuộc thẩm quyền của các cơ sở giáo dục đại học.

"Thực tế hiện nay một số trường đại học đã chuyển sang đánh giá theo năng lực và họ tự tuyển", ông Nguyễn Đắc Vinh nêu ý kiến và cho rằng, tách thi tốt nghiệp THPT và thi đại học - cao đẳng sẽ có ít nguy cơ lặp lại tình trạng như vừa qua.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QH

Trước các ý kiến trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan toàn diện vụ việc này.

“Nếu phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự công bằng với các thí sinh, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Ông Thắng cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề này và đã có phiên họp rà soát, chỉ đạo. Tới đây, Thủ tướng sẽ trực tiếp làm việc với UBND và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, để tiếp tục có phương án xử lý vừa nghiêm minh vừa đảm bảo các quy định của pháp luật.

Luân Dũng
#Tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang #Điểm toán bất thường ở Tuyên Quang #Điểm 10 toán ở Tuyên Quang #Thi Tốt nghiệp PTTH #Đề nghị tách kỳ thi 2 trong 1

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