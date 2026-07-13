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Giáo dục

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Thí sinh tại Trường chuyên Tuyên Quang có được đăng ký xét tuyển đại học?

Hà Linh

TPO - Chiều 13/7, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, thí sinh không vi phạm quy chế thi và quy chế tuyển sinh đăng ký xét tuyển bình thường.

Bộ GD&ĐT chưa "chốt" phương án đối với Tuyên Quang

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, ngay sau khi công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT, thí sinh có 13 ngày để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh trên toàn quốc thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký.

Điều đáng nói, sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi đến thời điểm này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ gian lận thi.

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Những thí sinh tại điểm thi ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có được đăng ký xét tuyển năm nay hay không được nhiều người quan tâm.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm nay có 328 thí sinh dự thi, kết thúc kỳ thi điểm Toán có nhiều bất thường khi có tới 147 điểm 10 trong đó có các dải số báo danh liền nhau; 170 bài thi đạt mức điểm 9,75; điểm trung bình toàn trường là 9,6, vượt xa tất cả các trường chuyên khác trên toàn quốc.

Cơ quan điều tra đã xác định, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi thực hiện không đúng quy định. Trong đó, giáo viên Nguyễn Hà Duy, Thư ký điểm thi, đã trực tiếp vào phòng thi môn Toán để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh...

Trong thời điểm cơ quan Công an đang làm việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Tuyên Quang đưa ra hai đề xuất với Bộ GD&ĐT:

Thứ nhất, tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thứ hai, Bộ GD&ĐT xem xét thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, hiện nay Bộ GD&ĐT vẫn chưa đưa ra quyết định có cho phép Tuyên Quang tổ chức thi lại môn Toán hay không. “Vấn đề này Bộ GD&ĐT phải làm việc kỹ với UBND tỉnh”, đại diện Bộ GD&ĐT cho hay.

Trước đó, Bộ GDĐT đã đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của tỉnh, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, quy chế thi tốt nghiệp THPT, không quy định việc tổ chức thi lại đối với trường hợp gian lận thi.

Về đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, kế hoạch tuyển sinh đã được Bộ GD&ĐT công bố và diễn ra theo đúng kế hoạch.

“Thí sinh không vi phạm quy chế thi và quy chế tuyển sinh đăng ký xét tuyển bình thường”, ông Thảo nói.

Như vậy, thí sinh trên toàn quốc chỉ còn khoảng 1 ngày để đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhưng phía Bộ GD&ĐT chưa đưa ra công bố nào thêm.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Sau đó, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.

Hà Linh
#gian lận thi #gian lận thi Tuyên Quang #điểm Toán bất thường #xét tuyển #tốt nghiệp THPT

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