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Kết quả xác minh thông tin tố học sinh ở Gia Lai gian lận thi tốt nghiệp

Trương Định

TPO - Sau khi xác minh các thông tin phản ánh về việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, nghi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai xác định các nội dung phản ánh đều không có cơ sở, không đúng sự thật.

Ngày 12/7, ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với nội dung phản ánh tại điểm thi Trường PTDTNT, THCS và THPT Vân Canh, thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi nhưng giám thị không có biện pháp giải quyết, kết quả xác minh cho thấy nội dung phản ánh này không đúng.

Cụ thể, đầu buổi thi, trong quá trình phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh ghi thông tin, chưa đến giờ đi nhận đề thi, giám thị phát hiện thí sinh H.N.L.Q. có mang điện thoại di động vào phòng thi (để trong cặp clear đặt trong hộc bàn). Hai giám thị trong phòng thi 859 đã lập tức thu giữ điện thoại của thí sinh Q. và bàn giao cho ông Nguyễn Chí Thành - Phó Trưởng điểm thi để cất giữ tại phòng bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh, cách phòng thi 50m.

Tổ công tác xác định thời điểm phát hiện điện thoại là trước khi phát đề thi. Làm việc với 5 thí sinh cùng phòng thi, các em cũng xác nhận khi xảy ra vụ việc chưa phát đề thi. Kiểm tra điện thoại di động của thí sinh H.N.L.Q. không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hoặc dấu hiệu sử dụng các ứng dụng để chuyển thông tin ra bên ngoài.

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Thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Đối với thông tin tố em N.T.T. - Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, có dấu hiệu vi phạm được lan truyền trên mạng xã hội, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết cũng không có cơ sở.

Kết quả xác minh cho thấy, 3 buổi thi thí sinh T. (phòng thi 184) đều ngồi ở vị trí thuận lợi cho việc quan sát của giám thị coi thi. Cụ thể, ngồi ở bàn hàng đầu (môn Toán) và ngồi ở bàn hàng thứ ba (môn Ngữ văn, môn tự chọn).

Tổ công tác làm việc với 18 thí sinh dự thi tại phòng thi 184, các em trình bày không phát hiện thí sinh N.T.T. sử dụng điện thoại di động trong cả 3 buổi thi.

Trước khi vào phòng thi, giám thị coi thi có nhắc nhở các thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng được cho phép và quan sát, rà soát kỹ quần áo của thí sinh. Công tác coi thi trong cả 3 buổi thi diễn ra bình thường, không có thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Trương Định
#Gia Lai #kỳ thi tốt nghiệp 2026 #xác minh phản ánh #gian lận thi cử #mang điện thoại

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