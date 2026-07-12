Giảng viên DTU với giải Best Paper về GenAI & Du lịch Xanh tại ICPR-APR 2026

Diễn ra từ ngày 12-15/6/2026 tại ĐH Khoa học & Công nghệ Quốc gia Đài Loan, Đài Loan (Trung Quốc), Hội nghị ICPR-APR 2026 là diễn đàn học thuật uy tín quy tụ nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên toàn thế giới để trao đổi các ý tưởng, kết quả nghiên cứu mới nhất về chủ đề “Sản xuất Thông minh và Công nghiệp hóa Toàn diện: Hướng tới sự Bền vững".

Giảng viên ĐH Duy Tân chụp ảnh lưu niệm cùng GS.TS. Ming-Lang Tseng - Chủ tịch Hội nghị ICPR-APR 2026 (thứ 3 từ phải sang) cùng các nhà khoa học và chuyên gia khác.

Hội nghị hướng tới việc thúc đẩy kết nối, hợp tác và nghiên cứu chung giữa các nhóm nghiên cứu mạnh toàn cầu, góp phần phát triển cả lý thuyết và thực tiễn, đồng thời định hình các xu hướng nổi bật trong lĩnh vực Sản xuất Thông minh (Smart Manufacturing) và Công nghiệp hóa Nội tại (Inclusive Industrialization).

Trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế ICPR-APR 2026, nhóm giảng viên ĐH Duy Tân gồm: TS. Nguyễn Huy Tuân - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế & Kinh doanh (SBE), ĐH Duy Tân, TS. Nguyễn Công Minh - Trưởng Ban Sau Đại học, và ThS., NCS. Lưu Thị Thu Hương - Khoa Đào tạo Quốc tế (IS) đã báo cáo công trình nghiên cứu “Achieving Green Competitive Advantage through GenAI: Insights from Technology-Organization-Environment-Customer (TOE-C) resources” (Đạt được Lợi thế Cạnh tranh Xanh thông qua Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI): Góc nhìn từ các nguồn lực Công nghệ, Tổ chức, Môi trường và Khách hàng), qua đó chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới về vai trò của GenAI trong việc thúc đẩy lợi thế Cạnh tranh Xanh và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nghiên cứu của nhóm giảng viên ĐH Duy Tân tập trung làm rõ cách các doanh nghiệp trong lĩnh vực Du lịch có thể khai thác Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) như một nguồn lực chiến lược để xây dựng lợi thế cạnh tranh xanh trong bối cảnh Chuyển đổi Số và phát triển bền vững.

Các giảng viên, nhà nghiên cứu ĐH Duy Tân tham dự và báo cáo tại ICPR-APR 2026.

Thay vì chỉ xem GenAI là một công cụ công nghệ, nhóm nghiên cứu tiếp cận GenAI trong mối liên kết với các nguồn lực về công nghệ, tổ chức và môi trường (TOE), qua đó đề xuất một mô hình mới giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả GenAI để tạo ra “giá trị xanh” và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã mở rộng khung nghiên cứu TOE bằng việc bổ sung yếu tố khách hàng, nhấn mạnh vai trò của khách hàng trong quá trình đồng sáng tạo giá trị xanh cho doanh nghiệp (TOE-C).

“Để bảo đảm kết quả nghiên cứu có độ tin cậy cao, nhóm đã triển khai nghiên cứu theo 2 giai đoạn và kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như: text mining, fuzzy Delphi, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Dữ liệu được thu thập từ 386 nhà quản lý doanh nghiệp, giúp nhóm vừa khám phá các yếu tố tác động thực tiễn, vừa kiểm định mô hình nghiên cứu một cách chặt chẽ.”, ThS. Lưu Thị Thu Hương - thành viên nhóm nghiên cứu của ĐH Duy Tân chia sẻ.

Để hoàn thành công trình, các thành viên của nhóm đã vượt qua không ít thách thức. Khó khăn lớn nhất là việc xây dựng một mô hình nghiên cứu vừa có tính mới, vừa bảo đảm nền tảng lý thuyết và khả năng kiểm định thực nghiệm trong bối cảnh GenAI vẫn là một lĩnh vực còn khá mới. Bên cạnh đó, việc tiếp cận và thu thập dữ liệu từ các nhà quản lý doanh nghiệp du lịch cũng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Để khắc phục những khó khăn này, nhóm đã thường xuyên trao đổi với các chuyên gia, liên tục rà soát và điều chỉnh mô hình nghiên cứu nhằm bảo đảm tính logic, giá trị thực tiễn và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

ThS.NCS. Lưu Thị Thu Hương nhận Chứng nhận Best Paper tại ICPR-APR 2026.

“Từ bài báo này, nhóm đang mở rộng nghiên cứu về GenAI, Chuyển đổi Số và Phát triển Bền vững trong lĩnh vực Du lịch, tập trung vào cách doanh nghiệp khai thác dữ liệu, công nghệ và sự tham gia của khách hàng để tạo ra Giá trị Xanh một cách hiệu quả. Trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục triển khai các nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam và tại các quốc gia trong khu vực nhằm bổ sung chứng cứ khoa học, góp phần hỗ trợ quá trình Chuyển đổi Xanh và Chuyển đổi Số của ngành Du lịch.”, TS. Nguyễn Công Minh Thành viên nhóm nghiên cứu của ĐH Duy Tân cho biết.

Cũng tại Hội nghị ICPR-APR 2026, TS. Lê Nguyên Bảo - Giám đốc ĐH Duy Tân đã có bài phát biểu keynote với chủ đề “Agentic AI to Replace Humans in Research Process and Publications?” (“Trí tuệ Nhân tạo Đa Tác tử sẽ thay thế con người trong Quá trình Nghiên cứu và Công bố Khoa học?”).

TS. Lê Nguyên Bảo - Giám đốc ĐH Duy Tân phát biểu keynote tại hội thảo.

Theo TS. Lê Nguyên Bảo: “Sự phát triển của AI đã đặt ra nhiều thảo luận về khả năng công nghệ này sẽ có thể hỗ trợ hay thậm chí thay thế con người trong Nghiên cứu Khoa học. Tuy nhiên, giới hạn và mức độ AI có thể đảm nhiệm một phần hay toàn bộ quá trình nghiên cứu vẫn còn là vấn đề gây tranh luận. Dù AI có thể hỗ trợ hiệu quả cho các nhà nghiên cứu, nhiều ý kiến cho rằng AI khó có thể thay thế hoàn toàn con người do những hạn chế về tính nguyên bản, khả năng ngoại suy và đạo đức học thuật trong các công trình khoa học.

Một dự án AI Tác tử (Agentic AI) tại ĐH Duy Tân bước đầu cho thấy hệ thống này có khả năng đạt hiệu quả gần như tương đương với con người trong Nghiên cứu Định lượng. Tuy nhiên, với Nghiên cứu Định tính, khả năng thay thế vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Việc xây dựng và tích hợp các tác tử AI mô phỏng phong cách và hướng tiếp cận nghiên cứu của từng nhà khoa học đã giúp nâng cao chất lượng, độ tin cậy của kết quả. Dù vậy, các vấn đề về đạo đức và liêm chính trong công bố khoa học vẫn tiếp tục là chủ đề cần được thảo luận trước thực tế không thể đảo ngược là AI tham gia ngày càng sâu vào quá trình nghiên cứu.”

Bên cạnh công trình được trao giải Best Paper, ĐH Duy Tân còn có nhiều nghiên cứu khác được trình bày tại ICPR-APR 2026 tập trung vào các chủ đề như Quản trị ESG trong Chuỗi Cung ứng Du lịch, Phát triển Xanh và Bền vững, Phân tích Dữ liệu lớn,… cụ thể với các đề tài:

- Tourism Supply Chain visibility on the firms’ ESG Capability Management: A text mining and Fuzzy Delphi Approach;

- Achieving Green Competitive Advantage through GenAI: Insights from Technology-Organization-Environment-Customer (TOE-C) resources;

- Benchmarking tourism best practices: Utilizing the big data analytics and Gen AI for sustainable performance triple bottom line, Technology Acceptance Model (TAM) and Dynamic Capability Theory (DCT);

- Developing a framework for data-driven ESG integration in Tourism Supply Chain resilience: A bibliometric and Fuzzy Delphi approach.

Điều này thêm phần khẳng định năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học ĐH Duy Tân trong các lĩnh vực Công nghệ, Quản trị và Du lịch bền vững.