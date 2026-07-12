Vụ điểm cao vẫn trượt nguyện vọng: Đắk Lắk lại bổ sung 2.738 chỉ tiêu công lập

TPO - Ít ngày sau khi bổ sung khẩn 584 chỉ tiêu vì nhiều học sinh đạt điểm cao vẫn trượt nguyện vọng lớp 10, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tiếp tục tuyển bổ sung 2.738 chỉ tiêu trường công lập.

Ngày 12/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk ban hành công văn tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 với tổng 2.738 chỉ tiêu.

Đối tượng được tuyển bổ sung là học sinh đã đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trên hệ thống tuyển sinh nhưng chưa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chính thức hoặc đã trúng tuyển vào trường THPT công lập, tư thục nhưng chưa hoàn thành việc xác nhận nhập học theo thời gian quy định.

Toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ có 5 trường tổ chức thi vào lớp 10, còn lại xét tuyển.

Theo kế hoạch, học sinh sử dụng tài khoản tuyển sinh đã được cấp để đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT Đắk Lắk. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng theo đúng địa bàn tuyển sinh. Thời gian đăng ký từ 8h ngày 12/7 đến 17h ngày 14/7.

Sở GD&ĐT lưu ý, việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên xét nguyện vọng 1 trước. Chỉ khi trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu mới tiếp tục xét nguyện vọng 2. Các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt tuyển sinh chính thức không được bảo lưu, học sinh muốn tham gia đợt tuyển sinh bổ sung phải thực hiện đăng ký mới trên hệ thống.

Theo lộ trình, danh sách trúng tuyển bổ sung lần thứ nhất sẽ được công bố trong ngày 15/7. Học sinh phải xác nhận nhập học và nhà trường hoàn thành xác nhận trên hệ thống trước 17h ngày 16/7.

Danh sách trúng tuyển lần thứ hai sẽ được công bố trong ngày 17/7. Học sinh trúng tuyển phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 18/7.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk nhấn mạnh, học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển lần 1 nhưng không xác nhận nhập học hoặc nhà trường không xác nhận hoàn thành thủ tục đúng thời hạn sẽ được xem là từ chối nhập học và không được tham gia xét tuyển ở lần 2.

Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh bổ sung, căn cứ số lượng học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập học được các trường xác nhận trên hệ thống, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách học sinh trúng tuyển chính thức và kết thúc công tác tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Đắk Lắk có 5 trường chuyên biệt (trường dân tộc nội trú và trường chuyên) tổ chức thi tuyển, còn lại đều xét tuyển.

Toàn tỉnh có khoảng 43.000 học sinh đăng ký dự tuyển, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập là 39.785 học sinh. Sau khi công bố kết quả tuyển sinh, nhiều phụ huynh phản ánh việc học sinh đạt điểm xét tuyển cao nhưng vẫn trượt cả hai nguyện vọng do các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ nguyện vọng 1.

Sau khi rà soát, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã quyết định bổ sung khẩn 584 chỉ tiêu cho một số trường THPT công lập nhằm giải quyết cho học sinh chưa trúng tuyển. Đến nay, sở lại tiếp tục tuyển sinh bổ sung với 2.738 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.