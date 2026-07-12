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Bộ GD&ĐT đề nghị xét tặng danh hiệu cho 7 Nhà giáo Nhân dân và 59 Nhà giáo Ưu tú

Hà Linh

TPO - Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026 ở cấp bộ, đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét phong tặng danh hiệu cho 7 Nhà giáo Nhân dân và 59 Nhà giáo Ưu tú.

Bộ GD&ĐT cho hay, trên cơ sở xem xét hồ sơ, hội đồng đã ban hành tờ trình đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước tiếp tục xem xét, quyết định.

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Bộ GD&ĐT trao danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú cho các nhà giáo năm 2024.

Bảy nhà giáo được Bộ GD&ĐT đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2026 gồm:

GS.TS Trần Minh Tú, giảng viên cao cấp Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

GS.TS Tạ Văn Lợi, Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng khoa Kế hoạch và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ.

GS.TS Nguyễn Minh Thủy, giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Cần Thơ.

PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt, giảng viên cao cấp Khoa Tài chính, Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP HCM.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Danh sách 7 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm nay gồm có 6 GS và 1 PGS, tập trung ở lĩnh vực giáo dục đại học, không có giáo viên ở bậc phổ thông.

Ngoài 7 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Hội đồng cấp Bộ GD&ĐT cũng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 59 nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước.

Tháng 5/2026, Bộ GD&ĐT công khai danh sách 103 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú năm 2026 gồm: 10 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 93 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Theo quy định, sau khi được Hội đồng cấp Bộ thông qua, hồ sơ sẽ được chuyển đến Hội đồng cấp Nhà nước để tiếp tục thẩm định, lấy ý kiến và trình cấp có thẩm quyền quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026.

Hà Linh
#Nhà giáo Nhân dân #Nhà giáo Ưu tú #Bộ GD&ĐT #nhà giáo

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