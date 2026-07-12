Trường Cao đẳng Hữu Nghị tạo lợi thế việc làm ngay từ khi còn đi học

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc, nhiều học sinh và phụ huynh không chỉ quan tâm đến việc học ở đâu mà còn đặt câu hỏi: Học xong có việc làm hay không?

Đó cũng là lý do mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp đang trở thành xu hướng được nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo đuổi.

Tại Trường Cao đẳng Hữu Nghị (HNC), định hướng này không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học, từng bước rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến thị trường lao động.

Hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường

Học để làm được việc, học để có việc làm

Với triết lý "Thực học – Thực hành – Thực nghiệp", Trường Cao đẳng Hữu Nghị xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc và khả năng thích ứng với yêu cầu của doanh nghiệp.

Sinh viên nhà trường

Thay vì chỉ học lý thuyết, sinh viên được tăng cường thực hành, tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, tiếp cận môi trường sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ngay trong thời gian học. Việc học tập được tổ chức theo hướng linh hoạt, giúp người học vừa tích lũy kiến thức chuyên môn, vừa hình thành kinh nghiệm thực tiễn – yếu tố ngày càng được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Tuyển sinh gắn với tuyển dụng – điểm khác biệt của HNC

Một trong những dấu ấn nổi bật của Trường Cao đẳng Hữu Nghị trong mùa tuyển sinh năm nay là việc đẩy mạnh hợp tác chiến lược với doanh nghiệp để triển khai mô hình "học – kết hợp làm".

Theo thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình kết hợp giữa học tập tại trường và làm việc có hưởng lương tại doanh nghiệp theo kế hoạch học tập linh hoạt. Trong quá trình đó, doanh nghiệp phối hợp với nhà trường trong đào tạo, hướng dẫn, đánh giá người học, đồng thời tạo cơ hội việc làm sau tốt nghiệp đối với những sinh viên đáp ứng yêu cầu. Một số chương trình còn có chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của doanh nghiệp, góp phần giảm áp lực tài chính cho người học.

Phòng thực hành ô tô của Nhà trường

Không chỉ tích lũy thu nhập trong thời gian học, sinh viên còn được rèn luyện tác phong công nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và xử lý công việc trong môi trường thực tế. Đây là lợi thế quan trọng giúp người học tự tin gia nhập thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động

Năm 2026, Trường Cao đẳng Hữu Nghị tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp nhiều ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động như Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin Kế toán, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Du lịch, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc. Thời gian đào tạo từ 1 tới 2 năm. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng thực tiễn, thường xuyên cập nhật theo yêu cầu của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của nền kinh tế.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và trang thiết bị phục vụ đào tạo, nhà trường chú trọng mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo thêm nhiều cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên.

Song song với đào tạo trong nước, Trường Cao đẳng Hữu Nghị tích cực phát triển các chương trình hợp tác quốc tế với nhiều đối tác nước ngoài. Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ, trải nghiệm môi trường làm việc và văn hóa quốc tế, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

Định hướng quốc tế hóa không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần trang bị cho sinh viên tư duy hội nhập, kỹ năng thích ứng và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Lựa chọn cho những người trẻ muốn sớm lập nghiệp

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có kinh nghiệm thực tế, việc được tiếp cận môi trường làm việc ngay từ khi còn học mang lại lợi thế đáng kể cho sinh viên.

Với định hướng lấy nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động làm trung tâm, Trường Cao đẳng Hữu Nghị đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với việc làm, nơi người học không chỉ được trang bị kiến thức nghề nghiệp mà còn được tạo điều kiện phát triển kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Không chỉ tuyển sinh – Trường Cao đẳng Hữu Nghị hướng tới tuyển dụng. Đó không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn là cam kết của nhà trường trong hành trình đồng hành cùng người học từ ngày đầu nhập học đến khi bước vào thị trường lao động.

Thông tin liên hệ, Trường Cao đẳng Hữu Nghị

Cơ sở tại Nghệ An: Đường 7, Diễn Châu, Nghệ An.

Cơ sở tại Hà Nội: Lô 1 - 04, số 431 Tam Trinh, P. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 094.765.3999/0386422623, website: https://cdhn.edu.vn