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Quảng Trị rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT sau tố cáo tiêu cực

Hoàng Nam

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu Sở GD&ĐT cùng các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức coi thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực sau khi xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực trên mạng xã hội.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3392/UBND-KGVX về việc kiểm tra, rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

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Trường THPT Lê Trực - nơi bị tố cáo có gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Quảng Trị được tổ chức theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, ngày 10/7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, trong đó có nội dung cho rằng cán bộ coi thi hướng dẫn, gợi ý đáp án cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Trước thông tin trên, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, hành vi gian lận hoặc tiêu cực (nếu có), kịp thời xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

Đồng thời, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh để phát hiện các dấu hiệu bất thường, có biện pháp xử lý theo quy định; tiếp tục nắm bắt thông tin phản ánh của học sinh, người dân và dư luận để chủ động xử lý.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Cơ quan chức năng làm việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Các địa phương, đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và lực lượng công an trong quá trình xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Như đã thông tin, ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền một số tin nhắn được cho là của một thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Nội dung các tin nhắn cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi ở điểm thi này đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Các học sinh cũng được trao đổi bài trong khi thi.

Sáng 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn và lập tổ công tác đặc biệt để xác minh vụ việc.

Sở cũng đã đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc phối hợp điều tra.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #yêu cầu #Sở GD&ĐT #rà soát kết quả #thi tốt nghiệp #dấu hiệu tiêu cực #Trường THPT Lê Trực

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