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Thêm điểm thi ở Quảng Trị bị tố cáo gian lận, Sở GD&ĐT tiếp tục kiểm tra

Hoàng Nam

TPO - Sau vụ việc xuất hiện đơn tố cáo nghi vấn gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa), mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Ngày 12/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi tốt nghiệp THPT đặt tại Trường THPT Hùng Vương. Theo nội dung tố cáo, tại phòng thi số 242 có hai thí sinh được cho là được giám thị hỗ trợ làm bài trong quá trình thi.

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Tố cáo lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến điểm thi Trường THPT Hùng Vương.

Bài đăng còn cho rằng hai thí sinh này trước đó có kết quả thi thử thấp nhưng điểm thi tốt nghiệp lại tăng đột biến. Tuy nhiên, những thông tin này hiện mới chỉ là phản ánh trên mạng xã hội và chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh, đơn vị tiếp tục kiểm tra, xác minh theo quy định.

Người trong cuộc nói gì?

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cho biết, nhà trường chưa nắm được thông tin liên quan đến nội dung tố cáo nói trên. “Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, xác minh và có phản hồi khi có kết quả” - ông Phương nói.

Trước đó, ngày 10/7, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa), cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh là con của lãnh đạo nhà trường.

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Trường THPT Lê Trực - nơi bị tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực xác nhận với báo chí: Con trai ông tham dự kỳ thi tại phòng thi số 61 của điểm thi này. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến kỳ thi theo đúng quy chế.

“Đúng là con tôi và con của một đồng nghiệp thi ở phòng này, nhưng tôi không tham gia bất cứ công việc nào của kỳ thi. Trong những ngày thi, tôi chỉ ngồi ngoài cổng trường chờ con” - ông Đức thông tin.

Theo ông Đức, điểm thi Trường THPT Lê Trực có 330 thí sinh dự thi, trong đó có 323 học sinh của trường và 7 thí sinh tự do. Hội đồng coi thi gồm 62 người, chỉ có 2 cán bộ của trường tham gia làm nhiệm vụ là một phó trưởng điểm thi và một thư ký, còn lại đều là giáo viên được điều động từ các đơn vị khác.

Liên quan đến những tố cáo gian lận thi tốt nghiệp, UBND tỉnh Quảng Trị đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Sở GD&ĐT và Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn, đặc biệt là tại những điểm thi có tố cáo.

Hoàng Nam
#gian lận #điểm thi #Trường THPT Lê Trực #Trường THPT Hùng Vương #Quảng Trị #tố cáo #hỗ trợ làm bài

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