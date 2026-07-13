Ngành học mới được săn đón: Nghiên cứu phát triển

Nghiên cứu phát triển là ngành đào tạo mới, được đánh giá là hội tụ đầy đủ các yếu tố chính trị - kinh tế - xã hội, phù hợp với công việc tại các tổ chức quốc tế, công ty đa quốc gia, tổ chức phi chính phủ và các đơn vị nhà nước.

Kiến thức liên ngành về các vấn đề phát triển

Nghiên cứu phát triển đào tạo, nghiên cứu các vấn đề phát triển bền vững như: nghèo đói, xung đột, bất bình đẳng, môi trường sống và biến đổi khí hậu, quyền con người và xã hội dân sự, cách mạng số và phát triển,…ở các cấp độ địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm đưa ra giải pháp khắc phục, tiến đến cuộc sống văn minh và bình đẳng. Dù là đất nước phát triển hay đang phát triển thì những vấn đề này luôn tồn tại. Vì vậy mà nhu cầu đào tạo và cơ hội việc làm của ngành này hứa hẹn nhiều tiềm năng.

Ngành học mới của Trường Đại học Hà Nội

Ngành Nghiên cứu phát triển sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học xã hội một cách hệ thống, chuyên sâu và hiện đại; cung cấp tổng quát lý thuyết phát triển, chính sách phát triển, các vấn đề phát triển trong và ngoài nước phù hợp với mô hình các nước đang phát triển, có tính đến đặc thù của từng quốc gia. Từ đó, người học có thể vận dụng được những kiến thức liên ngành như kinh tế, chính trị, nhân học, xã hội học và kỹ năng nghiên cứu đa dạng để phân tích, đánh giá các vấn đề phát triển của mỗi quốc gia và thế giới.

Lợi thế của ngành tại Trường Đại học Hà Nội

Hiện nay, tại Việt Nam, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội là cơ sở duy nhất đào tạo ngành Nghiên cứu phát triển giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngành Nghiên cứu phát triển bắt đầu tuyển sinh và đào tạo từ năm 2020 với những lợi thế vượt trội như:

- Giảng dạy chuyên môn hoàn toàn bằng tiếng Anh giúp sinh viên vừa vững chuyên môn vừa thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp, là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và phát triển bản thân sau này.

Giảng viên Trường Đại học Hà Nội tư vấn cho thí sinh đăng kí nguyện vọng năm 2026.

- Giảng viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, được đào tạo bài bản từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

- Có nhiều chương trình học bổng trao đổi ngắn hạn tại các nước như: Ba Lan, Anh, Ý, Thụy Điển, Đài Loan… Khi học trao đổi, sinh viên được xét chuyển điểm tương đương cho các học phần học ở nước ngoài, được trải nghiệm các nền văn hóa, tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến, tìm hiểu thêm kiến thức chuyên môn và mở rộng chuyên ngành nghiên cứu trong tương lai, kết nối mạng lưới, mở ra nhiều hướng phát triển nghề nghiệp và nghiên cứu.

- Tham gia các chương trình thực địa cùng giảng viên, sinh viên quốc tế và nhiều hoạt động ý nghĩa tại các tổ chức trong và ngoài nước: Trong quá trình học, sinh viên thường xuyên được tham gia các chương trình của các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài, các dự án hợp tác trong và ngoài nước như: Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Dự án “Thanh niên tham gia xóa bỏ định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam” hợp tác giữa HANU và CISDOMA; Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và đào tạo liên ngành về biến đổi khí hậu trong hợp tác Bắc - Nam: Vùng thấp & Vùng cao” do Bộ Ngoại giao Ailen, thông qua Cơ quan Viện trợ Ailen và nằm trong khuôn khổ của Chương trình “Trao đổi giáo dục song phương Việt Nam – Ailen” (VIBE) tài trợ…

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công việc như:

- Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Việt Nam;

- Chuyên viên, nhân viên làm việc trong các cơ quan phát triển, các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán và các tổ chức phi chính phủ; - Điều phối viên/cán bộ chương trình làm việc cho các dự án, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức nghề nghiệp.

- Giảng viên, nghiên cứu viên làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về KHXH và khoa học liên ngành.

Mai Quế Anh (sinh viên ngành Nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Hà Nội) chia sẻ: “Sau 3 năm học ngành này, em không chỉ hiểu rõ hơn những kiến thức cơ bản của xã hội nói chung và ngành phát triển nói riêng, mà còn được đi thực tế, tham gia các chương trình nghiên cứu thực địa, các chương trình trao đổi sinh viên đa văn hóa, cùng gặp gỡ những con người đang đối mặt với những thách thức ấy mỗi ngày. Em được tham gia các dự án, làm việc cùng các chuyên gia, được đào tạo để không chỉ nhìn thấy vấn đề mà còn biết cách tìm và thúc đẩy các giải pháp. Đây là một ngành học không chỉ thú vị mà còn đầy ý nghĩa, dành cho những ai mang trong mình khao khát xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.