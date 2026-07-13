TOEFL Challenge thúc đẩy mục tiêu tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

Thu hút hơn 1.500 trường Tiểu học và THCS tại 11 tỉnh, thành phố, TOEFL Challenge 2025-2026 tiếp tục khẳng định sức hút của sân chơi tiếng Anh chuẩn quốc tế. Cuộc thi không chỉ ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng mà còn góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Sau nhiều vòng thi, Ban tổ chức cuộc thi TOEFL Challenge 2025-2026 đã vinh danh 33 học sinh xuất sắc nhất đạt giải cấp quốc gia ở bậc Tiểu học và THCS, đồng thời trao các giải Nhất, Nhì, Ba, đồng hạng và Khuyến khích cho những thí sinh có thành tích cao tại vòng thi cấp tỉnh, thành phố.

Cuộc thi do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - đại diện quốc gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 1.086 trường Tiểu học và 501 trường THCS. Trong đó, TOEFL Primary Challenge dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5, còn TOEFL Junior Challenge dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

Ban tổ chức trao giải Nhất quốc gia cho các thí sinh xuất sắc nhất

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh được thiết kế theo lộ trình tăng dần qua từng vòng thi, sử dụng các bài thi quốc tế của ETS như TOEFL Primary, TOEFL Junior 4 kỹ năng và TOEIC 4 kỹ năng. Mô hình này giúp đánh giá toàn diện khả năng nghe, nói, đọc và viết của học sinh theo chuẩn quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để các em làm quen với những bài thi được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Kết quả các vòng thi cho thấy năng lực tiếng Anh của học sinh đạt nhiều tín hiệu tích cực. Ở bậc Tiểu học, 97,61% thí sinh đạt trình độ A1 trở lên ở kỹ năng đọc hiểu và 91,22% đạt trình độ A1 trở lên ở kỹ năng nghe hiểu theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), đáp ứng mức chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với bậc THCS, 98,32% thí sinh đạt trình độ A2 trở lên ở kỹ năng ngữ pháp và từ vựng; 96,45% đạt trình độ A2 trở lên ở kỹ năng nghe hiểu và 94,65% đạt trình độ A2 trở lên ở kỹ năng đọc hiểu. Đây đều là những tỷ lệ cao, phản ánh chất lượng dạy và học tiếng Anh tại nhiều địa phương đang có những chuyển biến tích cực.

Ban tổ chức trao giải Nhì, Ba quốc gia cuộc thi TOEFL Challenge 2025-2026

Tại vòng Chung kết quốc gia, các thí sinh tiếp tục được đánh giá thông qua các bài thi nói và viết. Kết quả cho thấy 100% học sinh Tiểu học đạt trình độ A2 trở lên ở kỹ năng viết và 99,46% đạt trình độ A2 trở lên ở kỹ năng nói. Với học sinh THCS, 98,96% đạt trình độ B1 trở lên ở cả hai kỹ năng nói và viết thông qua bài thi TOEIC Speaking & Writing.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cấp thành phố

Đặc biệt, mùa giải năm nay ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng. Trong bốn giải Nhất toàn quốc, có hai học sinh THCS đạt điểm tuyệt đối 400/400 ở bài thi TOEIC Speaking & Writing là Đặng Thị Minh Khuê, học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), và Hán Nguyễn An Nguyên, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Greenfield (Hưng Yên). Hai giải Nhất ở bậc Tiểu học thuộc về Vũ Đăng Nhật, Trường Tiểu học - THCS - THPT Vinschool Imperia (Hải Phòng), và Nguyễn Ngọc Trúc Lam, Trường Tiểu học Vinschool Metropolis (Hà Nội).

Theo Ban tổ chức, kết quả xếp hạng cấp Quốc gia được xác định dựa trên điểm số và thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất, bảo đảm lựa chọn những thí sinh có năng lực nổi trội nhất.