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Người lính

10 máy bay quân sự xuất hiện trên bầu trời Trung Đông khi Mỹ mở cuộc tấn công mới vào Iran

Quỳnh Như

TPO - Ít nhất 10 máy bay quân sự Mỹ, gồm máy bay tiếp nhiên liệu, cảnh báo sớm và trinh sát, được ghi nhận hoạt động trên bầu trời Trung Đông khi Washington triển khai đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay Flightradar24, rạng sáng thứ Ba (14/7), ít nhất 10 máy bay quân sự Mỹ hoạt động ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trên Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và không phận Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) triển khai đợt tấn công mới nhằm vào Iran.

10 máy bay quân sự xuất hiện trên bầu trời Trung Đông. Nguồn: Flightradar24

Được biết, trước đó, vào khoảng 20h theo giờ miền Đông nước Mỹ (3h30 sáng theo giờ Iran), 9 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R, 2 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A, một máy bay cảnh báo sớm E-3B Sentry cùng một máy bay tuần tra, giám sát hàng hải P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ đã xuất hiện ở Trung Đông.

E-3B Sentry là máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm có khả năng giám sát khu vực chiến trường rộng, theo dõi đồng thời khoảng 600 mục tiêu trên không và mặt đất, bao gồm máy bay, tên lửa, máy bay không người lái và phương tiện quân sự.

Trong khi đó, các máy bay tiếp nhiên liệu trên không đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của máy bay chiến đấu và oanh tạc cơ, giúp kéo dài thời gian tác chiến mà không cần quay về căn cứ.

Mỹ hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết Mỹ đã hoàn thành một đợt tấn công khác nhằm vào Iran.

Mỹ hoàn thành vòng tấn công mới nhất nhằm vào Iran. Nguồn: CENTCOM

"Trong chiến dịch kéo dài 5 giờ, lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên khắp Iran, bao gồm: Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas, làm suy yếu khả năng tấn công tàu thương mại của Tehran", CENTCOM viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết thêm lực lượng Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác chống lại các hệ thống phòng thủ ven biển, các địa điểm đặt tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các năng lực hải quân của Iran.

Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, cho thấy chiến dịch quân sự của Washington đang tiếp tục được mở rộng cả về quy mô lẫn cường độ.

Quỳnh Như
CNN
#máy bay quân sự #Mỹ #Iran #Trung Đông #tấn công #UAE #căng thẳng

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