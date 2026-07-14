Học sinh Việt Nam chiến thắng ấn tượng tại Kỳ thi Toán Quốc tế WMI

TPO - Đoàn học sinh Việt Nam gồm 34 thành viên tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế WMI năm 2026 tại Tokyo (Nhật Bản) đã rất xuất sắc khi 100% thí sinh đều giành huy chương, giải thưởng.

Trong đó, có 2 Huy chương Kim Cương, 5 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng và 7 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, em Nguyễn Quang Anh, lớp 9, Trường Quốc tế Nhật Bản đoạt Huy chương Kim Cương, top 2 thế giới ở khối 9 và Cúp The Star of The World (Ngôi sao Thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất đối với đoàn Việt Nam.

Nguyễn Quang Anh, lớp 9, Trường Quốc tế Nhật Bản đoạt Huy chương Kim Cương, top 2 thế giới ở khối 9 và Cúp The Star of The World.

Thí sinh Âu Vũ Thái Sơn, lớp 3, Trường Brighton College Việt Nam đạt Huy chương Kim Cương, top 3 thế giới ở khối 3.

Em Hà Nam Phong, lớp 7, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) đoạt Huy chương Vàng. Nam Phong cũng là thí sinh có 3 năm liên tiếp được Huy chương Vàng tại cuộc thi.

Hà Nam Phong, lớp 7, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) đoạt Huy chương Vàng.

Vòng Chung kết Kỳ thi Toán Quốc tế WMI năm nay diễn ra từ 10 - 14/7 tại Tokyo (Nhật Bản) với sự tham gia của khoảng 1.100 thí sinh đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Phillipines, Singapore… Trong đó, có nhiều đội tuyển mạnh đến từ các quốc gia với nền Toán học phát triển như: Trung Quốc, Hong Kong, Bulgaria…

Đội tuyển Việt Nam do ông Phó Đức Khôi, Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần giáo dục Oxbridge và ông Cai Việt Long, Phó Hiệu trưởng THCS Thượng Thanh dẫn đoàn.

Tại vòng chung kết, thí sinh thực hiện 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận để lấy kết quả xét huy chương, giải thưởng.

Đề thi năm nay được đánh giá mang tính thực tiễn khi lồng ghép các tình huống đời sống sinh động và các dữ kiện mang tính thời sự của năm 2026, giúp học sinh toàn cầu rèn luyện khả năng vận dụng Toán học vào đời sống.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay tại Nhật Bản.

Theo quy định, thí sinh được trao huy chương Kim Cương khi đạt mức điểm top 3% học sinh đạt điểm cao nhất mỗi khối; trao huy chương Vàng cho thí sinh có điểm lọt top 15% em đạt điểm cao nhất.

Trước khi diễn ra Vòng Chung kết, các quốc gia thành viên tổ chức vòng sơ loại tại địa phương vào trước tháng 5 hàng năm để lựa chọn ra các thí sinh xuất sắc dự thi.

Kỳ thi này được tổ chức luân phiên tại quốc gia khác nhau: năm 2015 tại Trung Quốc; năm 2016 tại Malaysia; năm 2017 tại Việt Nam; năm 2018 tại Seoul, Hàn Quốc và năm 2019 tại Nhật Bản…

Ban tổ chức cho biết, tham dự kỳ thi, bên cạnh những giờ phút tranh tài nghẹt thở, các "nhà toán học nhí" Việt Nam đã có một hành trình trải nghiệm văn hóa tuyệt vời tại Nhật Bản.

Các em đã cùng nhau khám phá Chùa Sensoji cổ kính, Tháp Tokyo biểu tượng, và tận hưởng những giây phút giải trí tại Disney Sea, Mother Farm.... Đây chính là cơ hội quý báu để mỗi học sinh trở thành một "đại sứ nhỏ", quảng bá hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, thông minh đến bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn học sinh và ban lãnh đạo đã vinh dự được tới thăm và báo cáo thành tích tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vào sáng ngày 14/7.

Danh sách thí sinh giành huy chương, giải thưởng năm nay: