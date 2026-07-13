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Quảng Ninh: Xử phạt nhà hàng bán bữa ăn hơn 27 triệu

Hoàng Dương

TPO - Sau phản ánh của du khách về hóa đơn bữa ăn hải sản hơn 27 triệu đồng tại một nhà hàng ở phường Bãi Cháy (Quảng Ninh), cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử phạt cơ sở này 10,75 triệu đồng do vi phạm về niêm yết giá và an toàn thực phẩm.

Ngày 13/7, UBND phường Bãi Cháy cho biết đã có kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc nhà hàng hải sản Biển Bạc bị du khách phản ánh trên mạng xã hội với nghi vấn bán hải sản giá cao.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hóa đơn bữa ăn của một đoàn khách với tổng số tiền 27,143 triệu đồng. Theo hóa đơn, đoàn khách gọi 9 món ăn cùng nước uống, rượu và khăn lạnh. Trong đó, 9,1kg cua có giá 10,465 triệu đồng, 4,5kg tôm gần 7 triệu đồng, 5,3kg cá song gần 4 triệu đồng cùng nhiều món hải sản khác. Mức giá của bữa ăn sau đó gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

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Hóa đơn bữa ăn hơn 27 triệu đồng do đoàn khách cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, sáng 8/7, đoàn kiểm tra liên ngành môi trường kinh doanh du lịch phường Bãi Cháy đã tiến hành kiểm tra nhà hàng, đồng thời trích xuất hệ thống camera để xác minh vụ việc.

Kết quả cho thấy, đoàn khách gồm 23 người lớn và 8 trẻ em đã dùng bữa tại nhà hàng vào trưa 5/7 với thực đơn đúng như hóa đơn được đăng tải trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nhà hàng có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán thực phẩm và nhân viên có giấy khám sức khỏe theo quy định. Quả cân sử dụng để cân hải sản cũng được kiểm định, hoạt động chính xác và còn thời hạn kiểm định.

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Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện nhà hàng Biển Bạc.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện một số tồn tại trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, nhà hàng có thực đơn niêm yết giá các món ăn và các suất theo bàn, song đối với những loại hải sản có giá thay đổi theo ngày chưa niêm yết cụ thể. Tại khu vực bể hải sản cũng không có bảng niêm yết giá để khách hàng tham khảo trước khi lựa chọn.

Ngoài ra, cơ sở còn vi phạm một số quy định về an toàn thực phẩm như cống rãnh khu vực chế biến bị ứ đọng, không được che kín; thực hiện không đúng quy định về chế độ kiểm thực ba bước; không có dụng cụ riêng để chế biến, bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

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Cán bộ kiểm tra cân của nhà hàng.

Với các vi phạm trên, đoàn kiểm tra đã xử phạt hành chính ông Đỗ Trọng Cường (SN 1980), chủ hộ kinh doanh nhà hàng Biển Bạc, tổng số tiền 10,75 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, kết quả xác minh cũng được thông tin tới đoàn khách. Đại diện đoàn khách cho biết đồng tình với kết quả kiểm tra và việc xử lý các vi phạm của nhà hàng.

Về phía cơ sở kinh doanh, đại diện nhà hàng cho biết toàn bộ hải sản phục vụ đoàn khách đều được khách trực tiếp lựa chọn tại bể trước khi chế biến. Đối với loại tôm có giá hơn 1,5 triệu đồng/kg, nhà hàng cho rằng đây là tôm sú quảng canh cỡ lớn, giá bán được tính theo chất lượng và giá thị trường tại thời điểm đó. Nhà hàng cũng cho biết đã tư vấn khách giảm số lượng tôm vì kích cỡ lớn nhưng đoàn vẫn giữ nguyên lựa chọn.

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Hình ảnh bữa ăn hải sản có trị giá 27 triệu đồng do nhóm du khách cung cấp.

UBND phường Bãi Cháy cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là việc niêm yết giá, bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện đúng các quy định trong hoạt động kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, minh bạch trên địa bàn.

Hoàng Dương
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