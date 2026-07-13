Taxi bay 37 km chỉ 10 phút: Giá vé thế nào?

TPO - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) dự kiến khai thác taxi bay trong năm nay, tiến gần mục tiêu trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới vận hành mạng lưới taxi bay thương mại chạy điện. Một chiếc taxi bay có vận tốc tối đa 320 km/h, chở được 4 hành khách. Giá vé được định hướng ở mức không cao hơn đáng kể so với một chuyến Uber Black, trong khi thời gian di chuyển chỉ bằng khoảng 1/3 so với ô tô.

Taxi bay sẽ phổ biến như xe buýt

Sau nhiều năm thử nghiệm, chính quyền thành phố xác nhận dịch vụ dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước khi kết thúc năm 2026, mở ra một chương mới cho giao thông đô thị.

Dự án là sự hợp tác giữa Cơ quan đường bộ và giao thông Dubai (RTA), Joby Aviation - công ty phát triển máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) có trụ sở tại California (Mỹ) và Skyports Infrastructure - đơn vị phát triển hạ tầng bãi đáp taxi bay.

Một trong những cột mốc quan trọng nhất vừa được thiết lập khi Cơ quan Hàng không dân dụng UAE (GCAA) xác nhận bãi đáp taxi bay đầu tiên mang tên VDX đã chính thức được cấp chứng nhận vận hành.

Trong khi đó, 3 bãi đáp còn lại vẫn đang được xây dựng để kịp đưa vào khai thác cùng thời điểm dịch vụ taxi bay thương mại chính thức vận hành.

Dubai đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới vận hành mạng lưới taxi bay chạy điện trên quy mô thương mại. Ảnh: Joby.

Theo RTA, mục tiêu hiện nay vẫn là đưa những chuyến bay đầu tiên cất cánh trước khi kết thúc năm 2026. Chuyến bay thương mại đầu tiên dự kiến sẽ khởi hành từ tại sân bay quốc tế Dubai.

Giai đoạn đầu, mạng lưới taxi bay sẽ kết nối bốn địa điểm quan trọng của Dubai gồm Sân bay Quốc tế Dubai, khu Downtown Dubai, Dubai Marina và Palm Jumeirah.

Các bãi đáp sẽ lần lượt được bố trí tại sân bay quốc tế Dubai, Dubai Mall, khu nghỉ dưỡng Atlantis The Royal và Đại học American University in Dubai.

Việc lựa chọn bốn địa điểm này không phải ngẫu nhiên. Trước mắt, mục tiêu là rút ngắn thời gian di chuyển giữa sân bay với các khách sạn, trung tâm thương mại và khu du lịch nổi tiếng - những nơi có lượng khách quốc tế lớn nhất thành phố.

Tuy nhiên, tham vọng của Dubai không chỉ dừng lại ở bốn điểm kết nối. Theo kế hoạch của Joby Aviation, taxi bay sẽ từng bước được mở rộng để trở thành một phương tiện giao thông phổ biến như xe buýt hay taxi truyền thống. Xa hơn, các nhà phát triển cũng đã công bố định hướng mở tuyến taxi bay kết nối giữa Dubai và Abu Dhabi.

Mỗi taxi bay chở được 4 hành khách

Lợi ích lớn nhất của taxi bay nằm ở khả năng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Theo kế hoạch, hành trình từ sân bay quốc tế Dubai đến Palm Jumeirah cự ly 37 km chỉ mất khoảng 10 phút. Trong khi đó, cùng quãng đường nếu đi bằng ô tô hiện nay thường mất khoảng 45 phút, tùy tình hình giao thông.

Mỗi phương tiện có thể chở một phi công cùng 4 hành khách, đạt tốc độ tối đa khoảng 320 km/h.

Quá trình lên và xuống taxi bay tại các bãi đáp cũng được thiết kế đơn giản hơn nhiều so với một chuyến bay thương mại thông thường. Hành khách dự kiến chỉ mất vài phút để hoàn tất thủ tục.

Bốn địa điểm Skyport đầu tiên đã được công bố kèm hình ảnh vé. Ảnh: Joby.

Theo Joby Aviation, mục tiêu của dự án không phải tạo ra một dịch vụ xa xỉ chỉ dành cho giới siêu giàu. Giá vé được định hướng ở mức không cao hơn đáng kể so với một chuyến Uber Black, trong khi thời gian di chuyển chỉ bằng khoảng 1/3 so với ô tô.

Bên cạnh đó, Uber hiện là đối tác toàn cầu của Joby Aviation. Điều này đồng nghĩa trong tương lai, hành khách nhiều khả năng sẽ có thể đặt taxi bay ngay trên ứng dụng Uber giống như gọi xe công nghệ hiện nay.

Taxi bay không chỉ cần phương tiện mà còn đòi hỏi một hệ thống hạ tầng hoàn toàn mới.

Ngoài việc xây dựng các bãi đáp, Dubai cũng đang chuẩn bị mạng lưới dịch vụ hỗ trợ. Từ tháng 10/2024, đơn vị quản lý bãi đỗ xe công cộng đã công bố kế hoạch phát triển các khu đỗ xe tại những bãi đáp taxi bay. Điều này cho phép người dân lái ô tô đến bãi đáp, gửi xe rồi tiếp tục hành trình bằng taxi bay.

Trước khi hướng tới vận hành chính thức, Joby Aviation đã dành nhiều năm để thử nghiệm phương tiện. Đội tàu của họ thực hiện hơn 64.000 km bay thử trước khi tiến hành chuyến bay trình diễn đầu tiên tại Dubai.

Hiện chứng nhận an toàn dành cho chính phương tiện taxi bay dự kiến sẽ được cấp trong quý III năm nay.

Taxi bay của Joby Aviation sử dụng hoàn toàn động cơ điện nên không phát thải trong quá trình vận hành.

Thay vì phải cất hạ cánh tại các đường băng sân bay rộng lớn, taxi bay có thể cất cánh trên các mái của vô số toà nhà trong thành phố hoặc bất kỳ một bãi đỗ xe nào. Ảnh: Joby.

Về mặt an toàn, mỗi phương tiện được trang bị 6 cánh quạt. Theo nhà phát triển, cấu hình này tạo thêm khả năng dự phòng so với trực thăng truyền thống vốn chỉ sử dụng một cánh quạt chính, đồng thời góp phần nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, Dubai sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đưa mạng lưới taxi bay thương mại vào hoạt động trên quy mô toàn đô thị.