Sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào cùng niềm tin, cùng phát triển

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào năm 2026, chiều 13/7, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), diễn ra buổi hội đàm giữa đoàn Sĩ quan trẻ hai nước với chủ đề “Sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào, cùng niềm tin, cùng phát triển”.

Diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, trách nhiệm và thắm tình hữu nghị, hội đàm đã trở thành diễn đàn mang lại nhiều giá trị chuyên môn thực chất cho tuổi trẻ hai Quân đội.

Sĩ quan trẻ hai nước đã tập trung thảo luận các giải pháp bồi dưỡng bản lĩnh tư tưởng, công tác dân vận ở cơ sở và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trước những thách thức an ninh phi truyền thống mới.

Đại tá Hongthong Sixanon - Trưởng Phòng Thanh niên Quân đội nhân dân Lào và Đại uý Lê Hảo - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), đồng chủ trì tọa đàm.

Đại biểu sĩ quan trẻ hai bên cũng đã chia sẻ nhiều mô hình hay cùng cách làm sáng tạo có tính lan tỏa cao; đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục truyền thống, đổi mới phương pháp tuyên truyền và khơi dậy khát vọng cống hiến, sáng tạo.

Phát biểu tại hội đàm, Đại úy Lê Hảo nhấn mạnh, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị của Quân đội hai nước thời gian qua luôn bám sát và đóng góp quan trọng vào sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước, hai Quân đội.

Về hoạt động công tác thanh niên, trong những năm qua, hai bên đã có những đợt giao lưu sĩ quan trẻ thiết thực cùng những đợt tập huấn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ hiệu quả.

Đại biểu sĩ quan trẻ hai nước tham dự hội đàm.

Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và Nhân dân hai nước.

Hai bên cần tăng cường giao lưu sĩ quan trẻ giữa các cơ quan, đơn vị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, kết nghĩa quân - dân, hội nghị thường niên giữa các đơn vị thuộc quân khu, quân chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước...

Tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác thanh niên; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng, củng cố cơ sở chính trị tại địa phương, nhất là tại các cụm bản, khu vực giáp biên.

Trong khuôn khổ giao lưu, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lào.

Qua đó hình thành và phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tại các cụm bản vững mạnh.

Cùng đó, tuổi trẻ Quân đội hai nước cần tích cực ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, diễn đàn quốc tế để có tiếng nói chung, đem lại lợi ích cho hai quốc gia, hai dân tộc.

Đặc biệt, phát huy tinh thần của tuổi trẻ Quân đội hai nước để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ; góp phần đẩy nhanh tốc độ triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" mà Chính phủ Việt Nam phát động.