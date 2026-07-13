6 người Việt trẻ sắp sang Mỹ dự Chung kết Vô địch Tin học Văn phòng thế giới

TPO - Ngày 13/7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải quốc gia Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2026 (MOS World Championship 2026). Ban tổ chức đã tôn vinh 161 cá nhân và tập thể xuất sắc nhất, đồng thời công bố 6 Đại sứ MOS Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 7/2026.

Trải qua 17 mùa giải được tổ chức tại Việt Nam, MOS World Championship đã trở thành một trong những sân chơi kỹ năng số uy tín dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước. Không chỉ là cuộc thi đánh giá kỹ năng sử dụng các ứng dụng Microsoft Office theo chuẩn quốc tế, MOS World Championship còn góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện và chuẩn hóa năng lực số, từ đó, sẵn sàng thích ứng với môi trường học tập và làm việc trong thời đại công nghệ.

Mùa giải năm nay ghi nhận sự tham gia của gần 1.500 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 185 đội tuyển (đến từ các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước). Trong đó, có tới 450 thí sinh đến từ các khu vực còn nhiều khó khăn về điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (ngoài cùng, bên phải) trao giải Nhất quốc gia cho 6 thí sinh xuất sắc nhất.

Sau Vòng loại Quốc gia được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, gần 90% thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên – mức điểm đủ điều kiện sở hữu chứng chỉ MOS quốc tế; đặc biệt có tới 153 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 1.000 điểm.

Vượt qua hàng nghìn thí sinh trên cả nước, 150 gương mặt xuất sắc nhất đã bước vào Vòng chung kết Quốc gia, tranh tài ở 6 nội dung thi để tìm ra những nhà Vô địch Quốc gia.

Đáng chú ý, kết quả mùa giải năm nay cho thấy học sinh phổ thông đang trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào học tập kỹ năng số theo chuẩn quốc tế. Không chỉ chiếm tới 63% tổng số thí sinh tham dự, học sinh THPT còn có 4/6 đại diện góp mặt trong Đội tuyển MOS Việt Nam 2026 tham dự Vòng chung kết Thế giới.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các nội dung liên quan AI tiếp tục được tích hợp trong bài thi mùa giải năm nay. Thông qua đó, cuộc thi không chỉ đánh giá khả năng khai thác hiệu quả các ứng dụng Microsoft Office mà còn khuyến khích thí sinh tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, phát triển tư duy số, khả năng sáng tạo và năng lực ứng dụng công nghệ vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, năng lực cạnh tranh của mỗi cá nhân không chỉ được đo bằng kiến thức chuyên môn, mà còn được quyết định bởi năng lực số, khả năng đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, việc tạo dựng những sân chơi theo chuẩn quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã chính thức công bố 6 thí sinh đạt giải Nhất, trở thành Đại sứ MOS Việt Nam 2026 đại diện quốc gia tham dự Vòng Chung kết Thế giới diễn ra (tại Anaheim, California, Hoa Kỳ) vào cuối tháng 7 tới.

Trao các giải thưởng tại chương trình