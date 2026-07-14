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Hà Nội: 6 xã bị xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học

Trần Hoàng

TPO - Đoàn kiểm tra của TP Hà Nội về công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2025-2026 đã sẽ kiểm tra tại một số xã phường. Qua đó xử lý trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân tại các xã Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh, Thanh Oai.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo HĐND TP Hà Nội về tái chất vấn đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Y tế đã thành lập 366 đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra 9.466 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Kết quả cho thấy 7.980 cơ sở đạt điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, đạt tỷ lệ 84,3%; 1.452 cơ sở đã bị xử lý với số tiền phạt 7,4 tỷ đồng.

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Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh - nơi bị phản ánh xảy ra vi phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú trường học năm học 2025-2026.

Còn Đoàn kiểm tra của TP Hà Nội đã kiểm tra tại một số xã phường: Nội Bài, Quang Minh, An Khánh, Bình Minh, Thanh Oai, Quảng Oai, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn…

Qua kiểm tra, các Sở ngành và đơn vị liên quan đã xử lý 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu vào bếp ăn trường học, với số tiền phạt gần 800 triệu đồng. Xử lý trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân tại các xã: Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh, Thanh Oai để xảy ra vi phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú trường học năm học 2025-2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra tại 28 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai cung cấp cho học sinh các trường học trên địa bàn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử lý 8 cơ sở, với tổng số tiền phạt khoảng 450 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 4 cơ sở.

Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra, giám sát 78 trường học. Qua đó, phát hiện một số vi phạm như thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm, hồ sơ nguồn gốc chưa đầy đủ, một số bếp ăn xuống cấp…

Các đoàn kiểm tra liên ngành cũng tăng cường tập trung kiểm tra đột xuất. Nhiều vụ việc sau khi phát hiện vi phạm đã chuyển sang cơ quan công an để điều tra và công khai ngay các cơ sở có vi phạm về an toàn thực phẩm nhằm tăng tính răn đe...

Trần Hoàng
#Vi phạm an toàn thực phẩm #Vi phạm tổ chức bữa ăn bán trú #Bữa ăn trường học #An toàn thực phẩm trong trường học

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