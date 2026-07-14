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Pháp luật

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Ba lần lĩnh án tù, tiếp tục đi trộm vàng và tiền

Nguyễn Thắng

TPO - Dù đã 3 lần lĩnh án tù về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Công Đào vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân lấy trộm vàng và tiền mặt.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Công Đào (SN 1991, ở xã Bắc Lũng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an phường Việt Yên tiếp nhận tin báo của người dân ở tổ dân phố Bích Sơn về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vàng, trang sức có giá trị.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 11/7, Đào điều khiển xe máy đến phường Việt Yên để tìm nhà dân sơ hở trộm cắp. Đối tượng tháo biển kiểm soát xe, chuẩn bị găng tay nhằm che giấu tung tích, sau đó phát hiện một ngôi nhà khóa cửa bên ngoài nên để xe cách hiện trường một đoạn, trèo tường đột nhập qua cửa bếp không khóa.

Bên trong ngôi nhà, Đào lục soát nhiều phòng, dùng dao lấy tại bếp rạch chiếc vali có khóa rồi lấy 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhẫn, vòng kiềng và lắc vàng.

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Đối tượng Đào.

Đáng chú ý, sau khi gây án, đối tượng còn mặc áo sơ mi lấy trong nhà nạn nhân để thay đổi đặc điểm nhận dạng, dùng ô che người khi rời hiện trường và vứt bỏ dao, áo, ô cùng găng tay trên đường tẩu thoát nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Về đến nơi ở, Đào lắp lại biển số xe, chia số vàng thành nhiều phần cất giấu ở tủ quần áo, cốp xe và ví cá nhân. Đối tượng còn đưa cho người thân 10 triệu đồng, nói là tiền công lao động để che giấu nguồn gốc số tiền.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 24 giờ điều tra, truy xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Nguyễn Công Đào, thu hồi toàn bộ số tiền, vàng bị chiếm đoạt cùng các vật chứng liên quan.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Công Đào là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, năm 2010, Đào bị phạt 6 tháng tù; năm 2020 bị phạt 3 năm 6 tháng tù; năm 2023 tiếp tục bị phạt 27 tháng tù, đều về cùng tội danh.

Nguyễn Thắng
#Nhiều lần phạm tội trộm cắp #Đối tượng có tiền án về trộm cắp #Công an tỉnh Bắc Ninh

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