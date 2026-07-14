Châu Tinh Trì nói gì khi bị chê

Bộ phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm do Châu Tinh Trì sản xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phi và Trương Nghệ Hưng đóng chính có doanh thu bùng nổ, chỉ sau 3 ngày đã thu về 600 triệu NDT, dự đoán tổng doanh thu phòng vé tăng từ 1,8 tỷ NDT lên 3 tỷ NDT và phá nhiều kỷ lục về lượt xem phim mùa hè.

Tuy nhiên, tác phẩm vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Với những người yêu mến "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì, họ xem phim với tâm lý trở về tuổi thơ ủng hộ thần tượng nên dù tác phẩm có chất lượng thế nào họ cũng muốn xem. Theo thống kê từ Sina, 60% khán giả xem Đội bóng nữ Thiếu Lâm là nam giới tuổi từ 35 tuổi trở lên, trong đó có nhiều người sinh vào thập niên 1970-1980.

Đối với họ, chỉ cần cái tên Châu Tinh Trì đã đủ sức hút tới rạp. Khán giả Trung Quốc đều cho rằng họ "nợ Tinh Gia một vé xem phim" vì các tác phẩm kinh điển của ông được ra mắt từ những năm 1990, thời điểm đó phim Hong Kong khó công chiếu chính thức tại Trung Quốc đại lục. Nhiều người xem phim của Châu Tinh Trì thông qua băng đĩa lậu, nên họ muốn ra rạp thưởng thức các tác phẩm mới của vua hài Hong Kong để ủng hộ thần tượng. Đó cũng là lý do những phim được phát hành gần nhất của Châu Tinh Trì đều có doanh thu cao dù chất lượng còn gây tranh cãi.

Châu Tinh Trì có sức hút cực lớn với khán giả, giúp doanh thu phim tăng chóng mặt.

Sau khi xem Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm, nhiều khán giả đánh giá phim vẫn giữ được phong cách đặc trưng của Châu Tinh Trì. Phim đưa vào những chiêu thức võ công, biến mỗi đội bóng trở thành môn phái riêng với tuyệt kỹ độc đáo.

Đội Nga Mi (nhân vật chính diện) dùng Thái Cực, Kim Chung Tráo, Thiên Ngoại Phi Tiên, Tật Ảnh Cước. Các đội khác có kỹ năng như thủ môn có thể co giãn (One Piece), sút xa uy lực, mãnh hổ xạ cầu, quỷ ảnh biến hóa... Đây chính là cách xử lý nghệ thuật kinh điển của Châu Tinh Trì, làm lố mọi thứ để tạo hiệu ứng hài kịch.

Trong phim cũng có nhiều tình tiết cài cắm, gợi nhớ đến những tác phẩm kinh điển của Châu Tinh Trì như Đội bóng thiếu lâm, Tuyệt đỉnh Kung fu, Thần ăn, Vua hài kịch, khiến khán giả như nhớ lại tuổi thơ, cười từ đầu tới cuối phim. Câu chuyện phụ nữ trong phim cùng nhau vươn lên cũng được đánh giá tốt.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến chê bai Châu Tinh Trì sử dụng công thức "bình mới rượu cũ", người dẫn chương trình của đài Đông Phương, Trung Quốc là Lâm Hải đã công khai chê bai bộ phim "những trò đùa cũ rích, diễn viên diễn xuất quá lố, kịch bản yếu", tình tiết lặp lại, diễn xuất quá gượng thiếu đi sự duyên dáng tự nhiên.

Lâm Hải còn bày tỏ: "Châu Tinh Trì, chúng tôi không nợ gì anh cả. Phim quá tệ".

Theo 163, ngay trong buổi họp báo ra mắt phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm, Châu Tinh Trì đã chia sẻ: "Nhiều lúc tôi cũng e ngại vì cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, nên tôi sợ lắm, sợ làm phụ lòng mọi người. Hôm nay ở đây, tôi gửi lời cảm ơn đến ê-kíp, nếu không có họ thì tôi không làm được gì".

Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, Châu Tinh Trì luôn khẳng định: "Không có khán giả nào nợ tôi vé xem phim cả. Tôi thường cảm thấy mình nợ người xem rất nhiều". Những câu này được Tinh Gia nhắc lại trong các buổi họp báo phim Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 cũng như Tân vua hài kịch.

Châu Tinh Trì cảm thấy bản thân mắc nợ khán giả, sợ mình làm chưa đủ tốt.

Châu Tinh Trì không áp đặt tình cảm với khán giả, ép người xem phải tới coi phim của ông. Vua hài Hong Kong luôn được biết tới là người cầu toàn, chỉn chu trong việc làm phim, vì vậy mỗi tác phẩm của ông thường mất vài năm mới hoàn thành. Việc khán giả muốn đi xem phim của Châu Tinh Trì với lý do "nợ Tinh Gia một vé xem phim" là suy nghĩ tự phát của công chúng, Châu Tinh Trì chưa từng sử dụng truyền thông để thúc đẩy việc mua vé với lý do tình cảm.

Ngoài ra, phong cách "vô ly đầu" vốn là đặc trưng trong phim của Châu Tinh Trì. Những khán giả yêu thích sẽ cảm thấy phim dễ xem có tính giải trí cao, khiến họ bật cười trong mỗi tình tiết vô lý. Những người không phù hợp với cách kể chuyện như vậy sẽ thấy bộ phim thiếu tính logic, nhàm chán khó thu hút. Đó là lý do danh tiếng của phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm và Châu Tinh Trì phân cực lớn.