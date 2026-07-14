Nữ thủ khoa Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

TPO - Ngải Mễ là ngôi sao nhí được khán giả yêu thích qua nhiều tác phẩm. Với lần đầu đóng vai chính, cô đã đem lại sự bất ngờ cho khán giả, vượt qua đàn chị Ngu Thư Hân.

Trang 163 đưa tin bộ phim Tước cốt do Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ đóng chính lên sóng trên nền tảng Iqiyi, nhanh chóng vượt qua tác phẩm Tỏa sáng như những vì sao (tên khác: Xán như phồn tinh) của Ngu Thư Hân. Hiện tại, độ hot của phim vượt mốc 8.500 điểm, là thành công bất ngờ so với dàn diễn viên và quy mô dự án. Phim được đánh giá có phần hành động mãn nhãn, trang phục đẹp mắt, cốt truyện không quá mới mẻ nhưng sự ăn ý của hai diễn viên chính vẫn thu hút người xem.

Trong đó, nữ chính Ngải Mễ được đánh giá ngập tràn vẻ đẹp tươi trẻ của tuổi thanh xuân. Nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai Tạ Gia Ngư khi mới 17 tuổi nên các cảnh hờn dỗi được thể hiện tự nhiên. Nhan sắc Ngải Mễ được khen ngợi sáng màn hình, linh động hút mắt và tạo được tương tác ăn ý với đàn anh Hầu Minh Hạo.

Ngải Mễ gây ấn tượng trong tạo hình cổ trang. Phim của cô vượt qua độ hot của tác phẩm do Ngu Thư Hân đóng chính.

Tạ Gia Ngư là vai nữ chính trong phim truyền hình dài tập đầu tiên của Ngải Mễ. Ngải Mễ còn đóng vai phụ trong phim điện ảnh Đội bóng nữ Thiếu Lâm, tác phẩm có doanh thu tăng chóng mặt, đạt 600 triệu NDT sau 3 ngày công chiếu, dự đoán tổng doanh thu tăng từ 1,8 tỷ NDT lên 3 tỷ NDT, theo Maoyan. Ngải Mễ đang gây tiếng vang ở cả mảng truyền hình và điện ảnh.

Tin vui khác là cô vừa đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học, xếp hạng 3 toàn quốc và là thủ khoa nữ của kỳ thi nghệ thuật vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngải Mễ là tiểu hoa đán nổi bật nhất của lứa 10X Trung Quốc hiện nay.

Ngải Mễ sinh năm 2008 tại Bắc Kinh, là diễn viên nhí quen mặt với khán giả hai năm trở lại đây. Năm 2022, cô thể hiện vai Bạch Lang Hoa trong Thả thí thiên hạ, sư muội của nữ chính Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư đóng) và cũng nhận được đánh giá cao của khán giả. Ngoài ra, Ngải Mễ còn đóng vai nhí trong các phim Thiếu niên ca hành (tiểu thần y), Hộc Châu phu nhân (Tát Lị Á), Trường phong độ (vai nha hoàn Ấn Hồng).

Năm 2023, Ngải Mễ gây ấn tượng với vai Vân Tước, em gái kết nghĩa của nữ chính Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) trong phim Vân Chi Vũ. Vân Vi Sam bước vào Cung Môn để tìm hiểu về cái chết của em gái. Vân Tước cũng có mối tình đau thương với nhân vật Nguyệt trưởng lão. Dù xuất hiện không nhiều, Ngải Mễ vẫn gây ấn tượng mạnh cho khán giả nhờ ngoại hình trong sáng.

Ngải Mễ mang vẻ đẹp đáng yêu như em gái nhà bên.

Ngải Mễ có vẻ ngoài thanh thuần, đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào, diễn xuất tự nhiên. Cô hợp tạo hình cổ trang và thường xuyên chia sẻ các bộ ảnh mới trong nhiều tạo hình. Vì vậy, Ngải Mễ được nhiều khán giả gọi với biệt danh "tiểu tiên nữ".

Nhan sắc nổi bật giúp Ngải Mễ trở thành sao nhí hot nhất Trung Quốc hiện tại. Cô cũng được nhiều thương hiệu quốc tế ký hợp đồng quảng cáo.

Trong Tước cốt, Ngải Mễ vào vai Tạ Gia Ngư là con gái của Thái phó Tạ Hoài Quy. Nàng có tính cách phóng khoáng, thông minh, được gia đình sắp đặt gả cho tướng quân Tiêu Vô Y (Hầu Minh Hạo). Lúc đầu, Tạ Gia Ngư lên kế hoạch đào tẩu khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, tuy nhiên không thành công. Sau khi ở bên nhau, Tạ Gia Ngư nhận ra Tiêu Vô Y chịu quá nhiều tổn thương nên phải khoác vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn, thực chất chàng có trái tim nhân hậu, luôn mong muốn thiên hạ thái bình.