Sẽ giám sát việc thu - chi, trốn đóng bảo hiểm xã hội

TPO - Nội dung giám sát sẽ tập trung vào vấn đề liên quan đến Quỹ bảo hiểm xã hội, cân đối thu - chi trong thời gian ngắn hạn và dài hạn cũng như vấn đề chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Làm rõ trách nhiệm liên quan

Tiếp tục Phiên họp, ngày 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026”.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát nêu rõ, nội dung giám sát tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

Bên cạnh đó sẽ tập trung giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, như việc quản lý, phát triển người tham gia; thu, chi các loại hình bảo hiểm xã hội; công tác thanh tra, kiểm tra; cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử và hoạt động đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Từ việc đánh giá kết quả đạt được cùng những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Đoàn giám sát sẽ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Về phạm vi giám sát, ông Vinh nêu rõ, chuyên đề sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết ngày 31/12/2026.

Việc đánh giá được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2021 đến ngày 30/6/2025 tập trung vào việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2026 sẽ đánh giá việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các văn bản hướng dẫn.

Đối tượng giám sát gồm Chính phủ; các bộ, ngành liên quan như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; UBND các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giám sát thực chất, dựa trên số liệu tin cậy

Tại phiên họp, các đại biểu nhấn mạnh, đây là chuyên đề giám sát quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và sự bền vững của hệ thống an sinh xã hội.

Vì vậy, hoạt động giám sát phải thực chất, dựa trên số liệu tin cậy, chỉ rõ trách nhiệm và đưa ra được những kiến nghị cụ thể, khả thi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: QH

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về định hướng của dự thảo; đồng thời giao Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giám sát trên phạm vi cả nước từ năm 2021 đến hết ngày 31/12/2026. Đối với nội dung không thay đổi, có thể đánh giá chung cả hai giai đoạn nhưng phải bảo đảm nhận diện được xu hướng và tác động của chính sách mới.

Đồng thời, cần làm rõ phạm vi trách nhiệm báo cáo của các cơ quan, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý quỹ và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, việc đánh giá phải bảo đảm tính liên tục trước và sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cập nhật đúng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức của hệ thống bảo hiểm xã hội và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau sắp xếp.

Bà Thanh cũng lưu ý tập trung vào nội dung liên quan đến tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm xã hội; cân đối thu - chi trong thời gian ngắn hạn và dài hạn; vấn đề chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội…

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục đổi mới phương pháp tích hợp số liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật các số liệu cũng như khai thác tài liệu liên quan đến lĩnh vực giám sát.