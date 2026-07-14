Hà Nội công khai hơn 22.000 đơn vị chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội

TPO - Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội vừa công khai danh sách hơn 22.000 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, có nhiều doanh nghiệp nợ tới hàng chục tỷ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của hàng trăm, thậm chí cả nghìn lao động.

Theo danh sách do BHXH TP. Hà Nội công bố, số liệu được tạm tính đến hết ngày 30/6/2026, ghi nhận 22.281 đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN.

Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần (CP) LILAMA 3, chậm đóng, trốn đóng gần 49,8 tỷ đồng, liên quan 51 lao động. Xếp tiếp theo là Công ty CP Cầu 12 với hơn 30 tỷ đồng và Chi nhánh Công ty CP ô tô Xuân Kiên - nhà máy sản xuất ô tô số 1 của VINAXUKI tại Mê Linh với gần 27 tỷ đồng.

Công ty CP Công trình giao thông 116 hơn 21,3 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí xây dựng 121 CIENCO1 hơn 19,3 tỷ đồng; Công ty CP Cầu 14 hơn 17,1 tỷ đồng và Công ty CP Sông Đà 6 hơn 16,3 tỷ đồng. Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment chậm đóng gần 14,8 tỷ đồng, ảnh hưởng 789 lao động.

Doanh nghiệp, tổ chức chậm đóng, trốn đóng BHXH ảnh hưởng quyền lợi của nhiều lao động. Ảnh minh hoạ.

Danh sách còn xuất hiện nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và cơ khí. Số tiền chậm đóng tại các đơn vị này dao động từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup chậm đóng gần 4,47 tỷ đồng. Chi nhánh Hà Nội của Công ty CP Đào tạo AMES chậm đóng hơn 5,7 tỷ đồng, liên quan 112 lao động.

Ở nhóm công nghệ, Công ty CP BKAV có số tiền hơn 2,33 tỷ đồng, liên quan 177 lao động. Một đơn vị khác là Công ty CP Phần mềm diệt virus BKAV chậm đóng hơn 1,81 tỷ đồng, liên quan 130 lao động.

Một số thương hiệu quen thuộc khác cũng bị réo tên, gồm Chi nhánh Hà Nội của Trung tâm Thể dục thể hình và Yoga California với gần 2,96 tỷ đồng, liên quan 346 lao động; Công ty TNHH Xe điện PEGA LTT hơn 2,12 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội hơn 1,9 tỷ đồng.

Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại số 909 chậm đóng hơn 9,15 tỷ đồng, liên quan 496 lao động; Công ty TNHH X.E Việt Nam hơn 7,66 tỷ đồng, liên quan 474 lao động; Công ty CP Licogi13FC hơn 2,17 tỷ đồng, liên quan 469 lao động.

BHXH TP Hà Nội lưu ý, số tiền các đơn vị nộp trong tháng 7 này sẽ được ghi nhận trong thông báo kết quả đóng của tháng 7. Vì vậy, số liệu công khai có thể thay đổi sau thời điểm chốt danh sách.