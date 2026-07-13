VN-Index có thể thủng mốc 1.800 điểm tuần này

VN-Index được dự báo tiếp tục điều chỉnh tuần này. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng vùng 1.800-1.820 điểm sẽ quyết định xu hướng của thị trường trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua chịu áp lực bán mạnh ngay từ phiên đầu tuần, khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 1.850 điểm. Dù lực cầu bắt đáy giúp chỉ số có 2 phiên hồi phục liên tiếp sau đó, đà tăng không duy trì được lâu.

VN-Index có thể mất mốc 1.800 điểm trong tuần này. Ảnh: Phương Lâm.

Bước sang 2 phiên cuối tuần, áp lực chốt lời gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu đã tăng "nóng" trước đó, đặc biệt là chứng khoán và ngân hàng, kéo VN-Index giảm mạnh và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 1.830 điểm.

Khép lại tuần giao dịch, VN-Index tạm dừng tại mốc 1.828,37 điểm, giảm 33,74 điểm (-1,8%) so với cuối tuần trước đó.

VN-Index có thể thủng mốc 1.800 điểm

Sau tuần giao dịch chịu áp lực điều chỉnh mạnh, các công ty chứng khoán nhìn nhận VN-Index đang đứng trước vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.820-1.830 điểm.

Theo các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), việc VN-Index khép lại tuần bằng một cây nến đỏ đi kèm thanh khoản suy giảm so với bình quân 20 phiên cho thấy bên bán đang dần chiếm ưu thế, trong khi lực cầu có dấu hiệu suy yếu.

Trên đồ thị ngày, các chỉ báo tiếp tục đi xuống, phản ánh động lực tăng đang suy giảm và dòng tiền mua chủ động đã thu hẹp đáng kể sau nhịp hồi trước đó. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ kế tiếp quanh 1.790 điểm, tương ứng đáy gần nhất.

VN-Index giảm hơn 34 điểm trong tuần vừa rồi. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên chủ động hạ tỷ trọng sử dụng đòn bẩy để kiểm soát rủi ro, đồng thời hạn chế mở vị thế mua mới. Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xuất hiện tín hiệu tích lũy trở lại, đi kèm sự cải thiện về thanh khoản và dấu hiệu tạo đáy rõ ràng.

Trái ngược với quan điểm thận trọng của VCBS, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại chưa đủ cơ sở để xác nhận tín hiệu "break-down". Mặc dù VN-Index tiếp tục giảm điểm, việc thanh khoản chưa tăng đột biến cho thấy áp lực bán chưa ở mức quá mạnh.

Chỉ số hiện đóng cửa ngay trên đường xu hướng hỗ trợ trong khi các chỉ báo động lượng đang dần tiến vào vùng quá bán. Điều này mở ra khả năng thị trường sẽ sớm tìm được điểm cân bằng trong ngắn hạn.

Các chuyên gia cũng lưu ý tuần này sẽ là thời điểm nhiều doanh nghiệp bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý II, qua đó khiến diễn biến thị trường phân hóa mạnh hơn giữa các nhóm ngành. Trong đó, ngân hàng, chứng khoán, thực phẩm - đồ uống và nhóm cổ phiếu Vingroup được đánh giá là những nhóm đáng chú ý.

Nhà môi giới này dự báo VN-Index nhiều khả năng dao động trong vùng 1.820-1.845 điểm trong các phiên đầu tuần và vẫn duy trì xu hướng tăng nếu giữ vững vùng hỗ trợ 1.820-1.830 điểm.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, công ty khuyến nghị tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và theo dõi diễn biến của chỉ số trong những phiên đầu tuần thay vì vội vàng mua mới.

Với tầm nhìn 1-5 tháng, xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ dù thị trường đang suy yếu dưới vùng 1.920 điểm. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện có và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giải ngân thêm.

Điều chỉnh kỹ thuật chưa kết thúc

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng tín hiệu kỹ thuật của VN-Index đã xấu đi sau khi chỉ số đóng cửa dưới cả đường trung bình động 5 phiên (MA5) và 20 phiên (MA20) cuối tuần trước, qua đó phủ nhận nhịp hồi phục xuất hiện trước đó.

Dù VN-Index kết phiên quanh vùng 1.825 điểm, đây chưa phải vùng hỗ trợ đủ mạnh khi lực cầu bắt đáy vẫn khá mờ nhạt. Vì vậy, kịch bản có xác suất cao hơn là chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên đầu tuần này, với mục tiêu gần nhất là vùng 1.800 điểm.

Đồng quan điểm, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định lực cầu chủ động vẫn chưa cải thiện, trong khi bên bán tiếp tục gia tăng cường độ giao dịch, khiến thanh khoản khớp lệnh tăng lên và cán cân cung - cầu vẫn nghiêng về phía bên bán.

Việc VN-Index duy trì dưới đường MA20 cho thấy xu hướng suy yếu trong ngắn hạn vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cấu trúc tăng của xu hướng trung và dài hạn chưa bị phá vỡ khi các vùng hỗ trợ quan trọng phía dưới vẫn được giữ vững.

Trong bối cảnh áp lực điều chỉnh chưa có dấu hiệu chấm dứt, TPS dự báo VN-Index sẽ tiếp tục kiểm định vùng 1.808 điểm, tương ứng với đường trung bình động 100 phiên (MA100).

Đơn vị này đánh giá thị trường vẫn đang trải qua nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật nhằm tái cân bằng cung - cầu. Vì vậy, diễn biến tại vùng 1.808 điểm sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định khả năng ổn định trở lại của chỉ số trong những phiên tới.

Công ty Chứng khoán SSI thì cho rằng nỗ lực cân bằng tại vùng 1.840 điểm đã không thành công, khiến áp lực giảm điểm tiếp tục gia tăng đối với VN-Index.

Dù xu hướng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ, các chỉ báo động lượng trên đồ thị tuần đang phát đi tín hiệu suy yếu, cho thấy chỉ số vẫn còn dư địa điều chỉnh để kiểm định vùng hỗ trợ mạnh 1.800-1.820 điểm.

SSI cho rằng diễn biến của VN-Index tại vùng hỗ trợ này, cùng mức độ đồng thuận của dòng tiền trong tuần này, sẽ là yếu tố quyết định liệu xu hướng tăng trung hạn có được duy trì hay không.

Vùng kháng cự gần của VN-Index nằm tại 1.840-1.860 điểm, trong khi vùng hỗ trợ quan trọng là 1.800-1.820 điểm.