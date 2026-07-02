Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng

TPO - Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu lên mức 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng mới được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, theo Nghị định số 161/2026 của Chính phủ, người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở bao gồm:

Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã.

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.

Tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng từ 1/7.

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định.

Đồng thời, lương cơ sở mới này cũng được dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chế độ tiền thưởng

Nghị định cũng quy định chế độ tiền thưởng được thực hiện trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Chế độ tiền thưởng được dùng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hằng năm căn cứ theo kết quả theo dõi, đánh giá hằng quý, 6 tháng, xếp loại chất lượng hằng năm của từng người trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Quy chế tiền thưởng được gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị.

Chính phủ nêu rõ: Quỹ tiền thưởng hằng năm nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Đến hết năm ngân sách, kể cả thời gian chỉnh lý quyết toán, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì hủy dự toán, hoặc nộp ngân sách nhà nước.