Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Tập đoàn Hoa Sen ước lợi nhuận 568 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm chỉ sau 3 quý

Nam Khánh

Trong 9 tháng NĐTC 2025 - 2026, Tập đoàn Hoa Sen ước tính doanh thu hợp nhất ước đạt 27.358 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 568 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch lợi nhuận theo phương án 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 và lũy kế 9 tháng niên độ tài chính (NĐTC) 2025 - 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/6/2026).

Theo đó, trong 9 tháng NĐTC 2025 - 2026, sản lượng hợp nhất HSG ước đạt 1.319.545 tấn, hoàn thành 75% kế hoạch; doanh thu hợp nhất HSG ước đạt 27.358 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 568 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch lợi nhuận theo Phương án 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

hsgkqkd.jpgĐây là kết quả của chiến lược quản trị linh hoạt, tập trung vào hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí, kiểm soát hàng tồn kho và chủ động điều tiết sản xuất - kinh doanh theo diễn biến thị trường.

Đóng góp quan trọng vào kết quả này là hoạt động kinh doanh của Quý 3 NĐTC 2025 - 2026 với sản lượng ước đạt 461.739 tấn, doanh thu thuần ước đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 382 tỷ đồng.

Kết quả này đã đưa giá trị sổ sách của HSG đạt khoảng 14.700 đồng/cổ phiếu. Mức giá trị này được tính sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% trong tháng 5/2026.

Theo Tập đoàn Hoa Sen, thị trường nội địa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhờ chính sách đầu tư công được đẩy mạnh, nhu cầu xây dựng dần phục hồi và lợi thế lớn từ hệ thống sản xuất 9 nhà máy cùng mạng lưới hơn 400 chi nhánh, cửa hàng trên toàn quốc tiếp tục giúp HSG nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Đồng thời, HSG tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động ứng phó với các xu hướng bảo hộ thương mại từ các quốc gia trên thế giới.

Cùng với đó, HSG tiếp tục đẩy mạnh phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home theo định hướng trở thành hệ thống bán lẻ vật liệu xây dựng và nội thất hàng đầu Việt Nam.

hinh-hoa-sen-home-bd.jpg
Tập đoàn Hoa Sen có mạng lưới hơn 400 chi nhánh, cửa hàng trên toàn quốc tiếp tục giúp HSG nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Đây được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn, giúp HSG khai thác tối đa lợi thế hệ thống phân phối, nâng cao hiệu quả các kênh tiêu thụ, khai thác tối ưu hơn tệp khách hàng, gia tăng độ phủ và nâng cao vị thế thương hiệu Hoa Sen trên thị trường.

Việc vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng là nền tảng quan trọng để HSG hướng tới các mục tiêu tăng trưởng tốt hơn trong quý cuối NĐTC 2025 - 2026.

Với chiến lược quản trị linh hoạt, nền tảng tài chính vững chắc và định hướng phát triển bền vững, Tập đoàn tiếp tục khẳng định năng lực thích ứng trước biến động của thị trường, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác, khách hàng và các bên liên quan trong dài hạn.

Nam Khánh
#Kết quả kinh doanh Tập đoàn Hoa Sen #Chiến lược quản trị hiệu quả #Phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu #Mạng lưới phân phối rộng khắp #Chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ #Tập đoàn Hoa Sen #HSG #Đại hội đồng cổ đông #Lợi nhuận sau thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe