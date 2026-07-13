Tập đoàn Hoa Sen ước lợi nhuận 568 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm chỉ sau 3 quý

Trong 9 tháng NĐTC 2025 - 2026, Tập đoàn Hoa Sen ước tính doanh thu hợp nhất ước đạt 27.358 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 568 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch lợi nhuận theo phương án 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 và lũy kế 9 tháng niên độ tài chính (NĐTC) 2025 - 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/6/2026).

Theo đó, trong 9 tháng NĐTC 2025 - 2026, sản lượng hợp nhất HSG ước đạt 1.319.545 tấn, hoàn thành 75% kế hoạch; doanh thu hợp nhất HSG ước đạt 27.358 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 568 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch lợi nhuận theo Phương án 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đây là kết quả của chiến lược quản trị linh hoạt, tập trung vào hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí, kiểm soát hàng tồn kho và chủ động điều tiết sản xuất - kinh doanh theo diễn biến thị trường.

Đóng góp quan trọng vào kết quả này là hoạt động kinh doanh của Quý 3 NĐTC 2025 - 2026 với sản lượng ước đạt 461.739 tấn, doanh thu thuần ước đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 382 tỷ đồng.

Kết quả này đã đưa giá trị sổ sách của HSG đạt khoảng 14.700 đồng/cổ phiếu. Mức giá trị này được tính sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% trong tháng 5/2026.

Theo Tập đoàn Hoa Sen, thị trường nội địa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhờ chính sách đầu tư công được đẩy mạnh, nhu cầu xây dựng dần phục hồi và lợi thế lớn từ hệ thống sản xuất 9 nhà máy cùng mạng lưới hơn 400 chi nhánh, cửa hàng trên toàn quốc tiếp tục giúp HSG nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Đồng thời, HSG tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động ứng phó với các xu hướng bảo hộ thương mại từ các quốc gia trên thế giới.

Cùng với đó, HSG tiếp tục đẩy mạnh phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home theo định hướng trở thành hệ thống bán lẻ vật liệu xây dựng và nội thất hàng đầu Việt Nam.

Tập đoàn Hoa Sen có mạng lưới hơn 400 chi nhánh, cửa hàng trên toàn quốc tiếp tục giúp HSG nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Đây được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn, giúp HSG khai thác tối đa lợi thế hệ thống phân phối, nâng cao hiệu quả các kênh tiêu thụ, khai thác tối ưu hơn tệp khách hàng, gia tăng độ phủ và nâng cao vị thế thương hiệu Hoa Sen trên thị trường.

Việc vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng là nền tảng quan trọng để HSG hướng tới các mục tiêu tăng trưởng tốt hơn trong quý cuối NĐTC 2025 - 2026.

Với chiến lược quản trị linh hoạt, nền tảng tài chính vững chắc và định hướng phát triển bền vững, Tập đoàn tiếp tục khẳng định năng lực thích ứng trước biến động của thị trường, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác, khách hàng và các bên liên quan trong dài hạn.