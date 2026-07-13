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Kinh tế

OPEC Fund cấp vốn 50 triệu USD cho SeABank, thúc đẩy tài trợ doanh nghiệp nhỏ và tài chính khí hậu tại Việt Nam

P.V

Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế (OPEC Fund) cung cấp khoản vay 50 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) nhằm mở rộng nguồn vốn tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các khoản cho vay hướng tới mục tiêu khí hậu trên toàn Việt Nam.

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Nguồn vốn này sẽ giúp SeABank mở rộng tài trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) – khu vực tạo ra khoảng một nửa số việc làm tại Việt Nam nhưng vẫn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận vốn. Một phần nguồn vốn sẽ được phân bổ cho các dự án về hiệu quả năng lượng, công trình xanh, điện mặt trời áp mái và phương tiện giao thông điện.

Chủ tịch OPEC Fund Abdulhamid Alkhalifa nhận định: “Doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế Việt Nam, là động lực quan trọng tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Khoản tài trợ này sẽ giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn cần thiết để đầu tư và mở rộng hoạt động, đồng thời thúc đẩy các giải pháp khí hậu thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.

Thỏa thuận vay lần này tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa SeABank và OPEC Fund, khởi đầu từ năm 2022 với khoản vay đầu tiên hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cũng như tài trợ các dự án về khí hậu.

Bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SeABank chia sẻ: “Khoản vay đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa SeABank và OPEC Fund, đồng thời củng cố cam kết của Ngân hàng đối với tăng trưởng toàn diện và bền vững. Qua đó, SeABank tiếp tục phát huy vai trò trung gian tài chính trong việc huy động và dẫn vốn quốc tế vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển bền vững tại Việt Nam”.

P.V
#SeABank

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