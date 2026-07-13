Giá vàng hôm nay (13/7): Quay đầu giảm mạnh

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước lại quay đầu giảm theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về quay về quanh mốc 148 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mức 148,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng (ảnh: Châu Sa).

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương nhưng thấp hơn vàng miếng SJC từ 500.000 - 900.000 đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 144,5-148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 144-148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 145,4-148,4 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.072 USD/ounce, giảm 33 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.220 đồng/USD, tăng 6 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở 26.050 - 26.460 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.450 đồng/USD (mua - bán).