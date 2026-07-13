Cổ phiếu bị bán tháo ồ ạt

TPO - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 13/7 khép lại trong sắc đỏ khi lực bán áp đảo trên diện rộng, đáng chú ý là các nhóm ngân hàng, chứng khoán và mã PNJ. VN-Index đóng cửa trên mức 1.800 điểm, giảm gần 28 điểm, tương đương 1,52% so với phiên trước.

Ngay từ đầu phiên, áp lực chốt lời đã xuất hiện trên diện rộng và càng về cuối phiên càng gia tăng. Trên sàn HoSE, chỉ có 52 mã tăng giá trong khi có tới 271 mã giảm, số mã giảm cao gấp hơn 5 lần số mã tăng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Trong rổ VN30, đến cuối phiên chỉ còn ba mã giữ được sắc xanh là BSR, GAS và VPL, tuy nhiên mức tăng đều dưới 1%. Ở chiều ngược lại, phần lớn các cổ phiếu trong rổ giảm trên 1%, trong đó gần một nửa giảm hơn 2%.

Thị trường chứng khoán mất gần 28 điểm.

Đáng chú ý, cổ phiếu SHB giảm hơn 4,1%, trở thành mã giảm mạnh nhất trong VN30, đồng thời dẫn đầu toàn thị trường về giá trị giao dịch với thanh khoản tăng gấp đôi so với phiên trước. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như SSB, GVR, SSI, LPB, CTG giảm trên 3%; trong khi VHM, VCB, BID và HPG cùng mất hơn 2% giá trị.

Áp lực bán dồn dập hơn ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. Hơn 10 mã giảm trên 5%, gồm VIX, SHS, TVC, PSI, BVS... Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, VCK cũng đồng loạt mất điểm, trong khi FTS, VDS và BSI có thời điểm giảm kịch sàn. Tính trung bình, nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm xấp xỉ 3,5%.

Lực bán tăng vọt trong những phút cuối phiên chiều, khiến VN-Index có thời điểm rơi xuống 1.781,45 điểm, đánh mất ngưỡng tâm lý 1.800 điểm trước khi phục hồi nhẹ và đóng cửa trên mốc này.

Trong nhóm cổ phiếu giảm mạnh của thị trường, cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục gây chú ý khi nối dài chuỗi lao dốc.

Kết phiên 13/7, cổ phiếu PNJ giảm gần 6%, xuống còn 43.850 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 15 tháng. Thanh khoản đạt gần 6,7 triệu cổ phiếu, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện nhưng chưa đủ để hấp thụ lượng cung lớn đang liên tục xuất hiện. Theo đó, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp thu hẹp còn khoảng 22.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PNJ từng lập đỉnh lịch sử gần 85.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 1. So với vùng đỉnh này, thị giá cổ phiếu hiện đã giảm gần 50%, trở thành một trong những mã có diễn biến tiêu cực nhất trên sàn trong thời gian qua.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm mạnh phiên 13/7.

Dù nhiều phiên ghi nhận thanh khoản ở mức kỷ lục, lực cầu bắt đáy vẫn chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Áp lực bán liên tục lấn át khiến cổ phiếu vẫn trong quá trình dò tìm vùng cân bằng mới. Đà giảm của PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.