EVNGENCO1 đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng giúp Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nâng cao hiệu quả sản xuất điện và quản trị doanh nghiệp.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 13/7.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, EVNGENCO1 đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Nhiều nền tảng số và sản phẩm công nghệ đã được đưa vào vận hành, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp như app EVNGENCO1 phục vụ giám sát sản xuất kinh doanh, Cổng thông tin EVNGENCO1 Portal và hệ thống báo cáo thông minh BI EVNGENCO1.

Tổng công ty cũng đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống xác thực tài khoản tập trung, kiện toàn Ban Chỉ đạo An ninh mạng và đẩy nhanh các dự án nâng cấp hạ tầng CNTT tại các đơn vị, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026. Hệ thống công nghệ thông tin được vận hành ổn định, an toàn, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai nâng cấp hệ thống ERP theo tiến độ EVN giao, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng phát biểu tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI vào quản trị và sản xuất

Theo báo cáo, hoạt động sáng kiến tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tổng công ty. Trong giai đoạn vừa qua, EVNGENCO1 tiếp nhận 110 sáng kiến, trong đó có 55 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi trên 100 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, có 4 sáng kiến được EVN công nhận cấp tập đoàn.

Đáng chú ý, EVNGENCO1 đang từng bước hình thành hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động quản trị và sản xuất. Nền tảng tri thức Power Brain đã số hóa hơn 20.750 tài liệu kỹ thuật, quy trình vận hành, bản vẽ và catalog thiết bị, cho phép người dùng tra cứu bằng ngôn ngữ tự nhiên và truy xuất chính xác thông tin kèm nguồn tài liệu gốc.

Trên nền tảng này, EVNGENCO1 đã phát triển 8 trợ lý AI chuyên biệt hỗ trợ các lĩnh vực kỹ thuật, vật tư, bản vẽ, quy trình vận hành, bảo dưỡng và giám sát chỉ số sản xuất. Song song với đó, nền tảng AI Hub đang được thử nghiệm nhằm kết nối các chatbot và trợ lý AI trên cùng một hệ sinh thái, hướng tới xây dựng môi trường làm việc số thống nhất trong toàn EVNGENCO1.

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp kỹ thuật cũng được ứng dụng hiệu quả như phần mềm SmartPID Tuner hỗ trợ tối ưu điều khiển PID tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, hay việc tự chế tạo gioăng chì graphite phục vụ sửa chữa thiết bị tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, góp phần tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng.

Tăng cường năng lực nghiên cứu và sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo EVNGENCO1 cho biết, tổng công ty tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ khi được cấp 3 Giấy chứng nhận quyền tác giả cho các phần mềm tự phát triển, gồm hai phần mềm tính toán đặc tính hơi nước (phiên bản Windows và Web) cùng phần mềm quản lý điều độ tàu than tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Việc các sản phẩm phần mềm do EVNGENCO1 tự nghiên cứu, phát triển được bảo hộ quyền tác giả là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và năng lực nghiên cứu, phát triển của đội ngũ cán bộ kỹ thuật Tổng công ty.

Cùng với đó, tổng công ty đang hoàn thiện quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu quả khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào công tác đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị.

Trong công tác đào tạo, EVNGENCO1 đã tổ chức 25 khóa đào tạo về khoa học công nghệ và ứng dụng AI, kiện toàn đội ngũ chuyên gia Tech-CoE và định hướng triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài dành cho cán bộ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hướng tới hệ sinh thái số hiện đại

Trong thời gian tới, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu (Data Platform), cơ sở dữ liệu ngành điện phục vụ AI; đẩy nhanh các dự án an toàn thông tin cho hệ thống điều khiển công nghiệp (OT); phát triển các trợ lý AI chuyên ngành phục vụ quản lý kỹ thuật, pháp luật và vật tư.

Tại phiên họp, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các Ban, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, phát triển các ứng dụng AI gắn với yêu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ EVN giao. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và tối ưu vận hành các nhà máy điện.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá EVNGENCO1 đã từng bước chuyển đổi từ mô hình triển khai rời rạc sang hệ thống quản lý khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng chuyên trách, bài bản và có định hướng chiến lược. Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, mọi hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải hướng tới hai mục tiêu cốt lõi là nâng cao hiệu quả sản xuất điện và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐTV yêu cầu các Ban, đơn vị tiếp tục bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, ưu tiên nhân rộng các giải pháp đã chứng minh hiệu quả, khuyến khích các sáng kiến mang lại giá trị kinh tế trực tiếp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu, phát triển các trợ lý AI chuyên ngành và bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống điều khiển công nghiệp.

Với định hướng đó, EVNGENCO1 tiếp tục lấy dữ liệu, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng để nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành các nhà máy điện, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.