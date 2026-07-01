EVNGENCO1 tập trung hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026

Sáng 01/07, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Chủ động vượt khó, bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

6 tháng đầu năm, EVNGENCO1 triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tăng cao do các đợt nắng nóng kéo dài, trong khi thị trường nhiên liệu tiếp tục diễn biến phức tạp và yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng khắt khe. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, tổng công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, bảo đảm nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng trong tháng 6, EVNGENCO1 sản xuất gần 3,66 tỷ kWh điện, vượt 6,3% kế hoạch Bộ Công Thương giao. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng công ty sản xuất 19,74 tỷ kWh, đạt 97,3% kế hoạch 6 tháng và tương đương gần 53% kế hoạch năm 2026, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 của EVNGENCO1 (Ảnh Lehaidang.jpg)

Các nhà máy nhiệt điện và thủy điện của EVNGENCO1 cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Công tác quản lý kỹ thuật tiếp tục được tăng cường; các đơn vị chủ động thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch, xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị, góp phần nâng cao độ khả dụng và độ tin cậy của các tổ máy. Đồng thời, tổng công ty duy trì lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện trên mức tối thiểu theo quy định, bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện trong mọi tình huống.

Đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, EVNGENCO1 tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ đầu tư xây dựng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như triển khai hệ thống ERP theo lộ trình của EVN, phát triển nền tảng dữ liệu, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp và vận hành sản xuất, từng bước nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị.

Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, tổng công ty đã biểu dương Người lao động tiêu biểu và An toàn vệ sinh viên giỏi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và văn hóa an toàn trong toàn tổng công ty. EVNGENCO1 cũng triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng. Đặc biệt, tổng công ty vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Tập trung hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động EVNGENCO1 trong việc cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, đoàn kết là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh của EVNGENCO1. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.

Trong 6 tháng cuối năm, EVNGENCO1 phấn đấu sản xuất khoảng 18,7 tỷ kWh điện, tập trung bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và tin cậy các tổ máy; chủ động nguồn nhiên liệu; nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ứng phó mùa mưa bão, bảo đảm an toàn hồ đập và công trình, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Để hoàn thành mục tiêu trên, tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; nâng cao hiệu quả quản trị vận hành, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu và tối ưu các chỉ tiêu vận hành. Đồng thời, EVNGENCO1 tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện. Các đơn vị chủ động triển khai các dự án nguồn điện mới như điện mặt trời trên hồ thủy điện, điện mặt trời mái nhà theo chủ trương và lộ trình của EVN. Tổng Giám đốc cũng đề nghị toàn thể cán bộ, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.