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Thái Nguyên: Đề xuất chi 7.787 tỷ đồng làm đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Thanh Hiếu

TPO - Tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô dài 349km, với tổng mức đầu tư 288.268 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên dài 85km với kinh phí đầu tư khoảng 7.787 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về việc bố trí vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô đoạn qua Thái Nguyên dài khoảng 85km, gồm 2 dự án thành phần.

Cụ thể, Dự án thành phần 3.1 (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) với kinh phí khoảng 3.082 tỷ đồng; Dự án thành phần 3.3 (Xây dựng đường song hành đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên) với kinh phí đầu tư khoảng 4.705 tỷ đồng.

Tổng kinh phí triển khai dự án khoảng 7.787 tỷ đồng.

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Tuyến cao tốc CT.07 đoạn qua Thái Nguyên

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có tờ trình gửi Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có chiều dài 349km. Điểm đầu tại Km0 (tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài (Hà Nội); điểm cuối trùng điểm đầu.

Dự án đi qua địa bàn 7 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, TP. Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Mặt cắt ngang với bề rộng 120m, bao gồm đường cao tốc 6 làn xe ở giữa, 2 đường song hành hai bên, hành lang an toàn và dải cây xanh.

Dự án được chia thành các dự án thành phần gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (7 dự án thành phần qua 7 địa phương); Đầu tư đường song hành (7 dự án thành phần qua 7 địa phương) và đầu tư tuyến chính cao tốc (8 dự án dự án thành phần).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 288.268 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Nội dung trên sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5 được tổ chức ngày 17/7. Sau khi thông qua, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ báo cáo Bộ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai dự án.

Thanh Hiếu
#Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô #Tỉnh Thái Nguyên #HĐND tỉnh Thái Nguyên #quy trình chứng thực giấy tờ đất đai

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